شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مكملات غذائية الإفراط فيها يضرك.. الكالسيوم يزيد خطر تصلب الشرايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المكملات الغذائية مليئة تساعدك على التغلب على أوجه القصور الصحية المختلفة. ومع ذلك، فإن الكثير منها، إذا تم تناولها بدون وصفة طبية أو تناولها بكميات كبيرة، يمكن أن يكون ضارًا بصحتك.

يوصي الخبراء بتناول الفيتامينات والمعادن للتغلب على نقص التغذية، إلا إن الإفراط في تناول المكملات الغذائية قد يكون ضارا لصحتك، فى هذا التقرير نتعرف على 5 مكملات غذائية الإفراط فيها يضر صحتك، بحسب موقع تايمز ناو.

ووجدت دراسة حديثة نشرت في المجلة الأمريكية للصحة العامة أن القليل من المكملات الغذائية مثل تلك المخصصة لفقدان الوزن أو الفيتامينات ترتبط بزيادة خطر الإصابة بتلف الكبد الشديد، ويمكن أن تكون المكونات مثل مستخلص الشاي الأخضر، عند تناولها بكميات كبيرة، سامة للكبد أيضًا.

وتشمل بعض هذه المكملات الضارة ما يلي:فيتامين د

يساعد فيتامين د في امتصاص الكالسيوم في الجسم وهو مفيد لصحتك العامة، حيث يحمي عظامك ويمنع الإصابة بالأمراض مثل هشاشة العظام. ومع ذلك، فإن مكملات فيتامين د صعبة للغاية لأن الجرعات العالية يمكن أن تكون قاتلة.



بالنسبة للأشخاص الأصحاء، فإن مستويات فيتامين د في الدم التي تزيد عن 100 نانوجرام لكل مليلتر يمكن أن تؤدي إلى امتصاص إضافي للكالسيوم وتسبب آلام العضلات واضطرابات المزاج وآلام البطن وحصوات الكلى. كما أنه يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. وفقًا للمبادئ التوجيهية الحديثة الصادرة عن الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة، يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا تقليل خطر الإصابة بالكسور والسقوط عن طريق استكمال نظامهم الغذائي بما لا يقل عن 1000 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا، بصرف النظر عن تناول مكملات الكالسيوم وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د.

مكملات إنقاص الوزن

تعد معظم مكملات إنقاص الوزن بنتائج سريعة ومؤكدة ولكنها غالبًا ما تأتي مع آثار جانبية خطيرة.

العديد من هذه المنتجات عبارة عن مزيج من الأعشاب والمنشطات التي تسبب مشاكل صحية خطيرة – تؤثر بشكل مباشر على الكبد والكليتين ويمكن أن تهدد الحياة.

الكالسيوم



الكالسيوم مهم للغاية لبناء هيكل عظمي قوي، ولكن الكثير منه يمكن أن يكون ضارًا بنفس القدر. وفقا للمعهد الأمريكي للصحة، فإن أكثر من 2500 ملج يوميا للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19-50 عاما، وأكثر من 2000 ملج يوميا للأفراد 51 عاما فما فوق، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل.

وفقا لعيادة كليفلاند الأمريكية، مع مكملات الكالسيوم،يزداد خطر تصلب الشرايين، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكن الكشف عن نقص الكالسيوم، أو نقص كلس الدم، عن طريق اختبارات الدم الروتينية. إذا كان لديك انخفاض في مستويات الكالسيوم في الدم على الرغم من تناولك كمية كافية من الغذاء، فقد يصف لك طبيبك مكملات الكالسيوم.

مكملات الكافيين

غالبًا ما تستخدم مكملات الكافيين لتعزيز الطاقة وتحسين الأداء الرياضي. في حين أن فنجان القهوة آمن بشكل عام، إلا أن مكملات الكافيين يمكن أن تؤدي إلى الاستهلاك المفرط.

الجرعات العالية من الكافيين يمكن أن تسبب العصبية والقلق وخفقان القلب، وفي الحالات القصوى، السكتة القلبية.

يمكن أن يسبب تناول كميات كبيرة من الكافيين الرجفان الأذيني، وهو نوع من عدم انتظام ضربات القلب يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب.

الاعتماد المفرط على مكملات الكافيين يمكن أن يؤدي أيضًا إلى أعراض الاعتماد والانسحاب، بما في ذلك الصداع والتعب.

البيتا كاروتين

البيتا كاروتين هو أحد مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات الملونة. على الرغم من أنها مفيدة عند تناولها من خلال الطعام، إلا أن مكملات البيتا كاروتين تشكل مخاطر كبيرة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يدخنون.

ووفقا للدراسات، فإن الجرعات العالية من مكملات البيتا كاروتين تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين . وجدت دراسة شاملة نشرت في مجلة المعهد الأمريكي للسرطان أن مكملات البيتا كاروتين ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة والوفيات لدى المدخنين.