شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش تكتر.. 4 آثار جانبية للإفراط فى الشاى والقهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت شخصًا يبدأ يومه وينتهي بشرب القهوة والشاي، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بمجموعة من المشاكل الصحية، فرغم أنهما يحتويان على مضادات الأكسدة المفيدة، إلا أن الإفراط في تناولهما يمكن أن يؤدي إلى عدد كبير من المشكلات الصحية بدءًا من مشاكل القلب والأوعية الدموية وحتى مشاكل الهضم.



وفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة مؤخرًا عن المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR)، فإن تناول الكافيين يوميًا يكون بمقدار 300 مل جرام، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.



في حين أن تناول الشاي والقهوة بشكل معتدل أمر صحي، إلا أن شرب الكثير منها يمكن أن يسبب القلق والصداع ومشاكل في الجهاز الهضمي وأنماط النوم المضطربة، وعلى المدى الطويل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم مرض السكري والتسبب في مشاكل في القلب، وفقًا لدراسة، فإن تناول 3-4 أكواب من الشاي يوميًا آمن.



ويستهلك الكافيين الموجود في القهوة والشاي ومشروبات الطاقة على نطاق واسع بسبب آثاره التحفيزية، ومع ذلك، فإن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى العديد من الآثار الصحية الضارة.

وقدم التفرير، الآثار الجانبية للإفراط فى الكافيين: - مشاكل في الجهاز الهضمي

الإفراط في استهلاك الكافيين يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الحموضة ومتلازمة القولون العصبي فيزيد من إنتاج حمض المعدة، مما يؤدي إلى ارتجاع الحمض، وحرقة المعدة، وتفاقم الحالات مثل التهاب المعدة والقرحة.

- مشاكل القلب والأوعية الدموية

يؤثر الكافيين على نظام القلب والأوعية الدموية عن طريق زيادة معدل ضربات القلب، مما يسبب ارتفاع ضغط الدم، ويؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب. يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم توخي الحذر، لأن الكافيين يمكن أن يؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل وحتى يسبب آلام في الصدر.

- تفاقم مرض السكري

يؤثر الكافيين على مستويات السكر في الدم، مما قد يتداخل مع إدارة مرض السكري. يمكن أن يسبب ارتفاعًا قصير المدى في مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم، مما يجعل السيطرة على مرض السكري أكثر صعوبة. يجب على مرضى السكر مراقبة تناولهم للكافيين عن كثب.

- مشاكل التحكم في المثانة

كمدر للبول، يزيد الكافيين من إنتاج البول، مما قد يؤدي إلى مشاكل في التحكم في المثانة، خاصة عند كبار السن. وهذا يؤدي إلى التبول بشكل متكرر وإلحاحي، مما يسبب عدم الراحة والإزعاج.



بشكل عام، في حين أن الاستهلاك المعتدل للكافيين يمكن أن يكون مفيدًا، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة. من الضروري أن تكون على دراية باستهلاك الكافيين لتجنب هذه الآثار السلبية والحفاظ على الصحة العامة .

