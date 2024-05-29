شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة الكوليسترول وضغط الدم قبل سن الـ55 قد يؤدي لأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة حديثة أن ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم قبل سن 55 قد يكون له تأثير دائم على فرص الإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق من الحياة، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن المستوى الأمثل للكوليسترول المنخفض الكثافة (LDL) يبلغ حوالي 100 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم/ديسيلتر) ، وأن ضغط الدم الانقباضي الطبيعي أقل من 120 ملليمتر من الزئبق (مم زئبق). .

ووجد تحليل البيانات الصحية لما يقرب من 300 ألف شخص بالغ ، نُشر في 20 ديسمبر في المجلة العلمية PLoS One ، أن ارتفاع ضغط الدم الانقباضي والكوليسترول السيئ في الفترة المبكرة إلى منتصف العمر كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية حتى لو كان الأفراد خفضوا النسبة عندما كانوا أكبر سنا، و كلما ارتفع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في حياتك مبكرًا، زاد الضرر الذي يلحق بالقلب والأوعية الدموية ، ومن المهم للغاية ليس فقط معالجة هذه الأمور في منتصف العمر، بل من المهم أيضًا معالجتها في بداية الحياة والتأكد من إبقاء هذه التدابير عند أدنى مستوى ممكن لأطول فترة ممكنة.

ترتفع مخاطر الإصابة بالأمراض مع ارتفاع مستويات ضغط الدم والكوليسترول، وبالاعتماد على معلومات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة (قاعدة بيانات طبية حيوية واسعة النطاق تتضمن معلومات وراثية ونمط حياة ومعلومات صحية)، نظر العلماء في بيانات عن 136648 مشاركًا مصابين بالكوليسترول، و135431 مصابًا بضغط الدم، و24052 مشاركًا بأمراض القلب التاجية.

وللمساعدة في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، توصي جمعية القلب الأمريكية باتباع نظام غذائي وممارسة التمارين الرياضية - بالإضافة إلى أدوية خفض الكولسترول وخفض ضغط الدم .