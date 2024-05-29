شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف إذا كان التنميل فى قدميك علامة على مرض السكرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مستويات السكر المرتفعة في الدم عندما يكون هناك فائض من الجلوكوز في مجرى الدم، يحدث هذا عندما لا يستخدم جسمك أو ينتج الأنسولين بشكل فعال، وهو هرمون يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم. وغالبًا ما يؤدي هذا النقص في الأنسولين أو مقاومة الأنسولين إلى الإصابة بمرض السكري، ويمكن أن يؤثر مرض السكري على أجزاء مختلفة من الجسم، وذلك بشكل رئيسي عن طريق إتلاف الأوعية الدموية الكبيرة والصغيرة، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ويسبب مشاكل في الكلى والعينين والقدمين والأعصاب وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.



يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى العديد من المشاكل المرتبطة بالقدم، بما في ذلك الاعتلال العصبي وضعف الدورة الدموية وضعف وظيفة المناعة، يقلل من الحساسية للإصابات والضغط على القدمين، ويعيق توصيل الأكسجين الأساسي والعناصر الغذائية إلى الأطراف السفلية، مما يؤخر قدرة الجسم على الشفاء ومكافحة الالتهابات، وضعف الجهاز المناعي المرتبط بمرض السكري يزيد من قابلية الإصابة بالعدوى، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات حتى من إصابات القدم البسيطة.

ويشير الخدر أو الوخز أو الدبابيس والإبر في القدمين إلى اعتلال الأعصاب السكري، وهو نوع من تلف الأعصاب يؤثر على ما يقرب من 50٪ من البالغين المصابين بالسكري خلال حياتهم، وفقًا لإحدى الدراسات.ويجب على الأفراد، وخاصة المصابين بالسكري، الإبلاغ فورًا عن التغيرات في الإحساس بالقدم إلى الطبيب المختص، ومن المهم مراعاة الأعراض المصاحبة مثل زيادة العطش، وكثرة التبول، وفقدان الوزن غير المبرر، والتعب، ويجب على المصاب أيضًا البحث عن تشخيص قاطع بمساعدة اختبار الدم الذي يقيس مستويات الجلوكوز.

بعض الأعراض الأخرى للقدم السكري تشمل:

-تقرحات أو جروح في القدمين

-تغيرات في نسيج الجلد ولونه

-أقدام جافة ومتشققة

-ضعف العظام الموجودة في القدم

عندما يتعلق الأمر بعلاج مضاعفات القدم المرتبطة بمرض السكري، فإن إدارة مستويات السكر في الدم أمر في غاية الأهمية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة والأدوية التي يصفها الأطباء.و ممارسات العناية بالقدمين، بما في ذلك عمليات الفحص المنتظمة والنظافة المناسبة والترطيب، ضرورية لمنع مشاكل الجلد وتقليل مخاطر الإصابات.

كذلك اختيار الأحذية المناسبة أمر بالغ الأهمية لمنع نقاط الضغط ومشاكل القدم، كما تساعد فحوصات الرعاية الصحية المنتظمة على اكتشاف المضاعفات في وقت مبكر.