شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وعوامل غير شائعة تزيد فرص الإصابة بفقدان الشهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الشهية مشكلة شائعة لدى الكثير من الأشخاص، حيث لا يكون لدى الشخص رغبة مطلقا فى تناول الطعام، وإن تناوله يتناول كميات بسيطة وقليلة، وقد يشعر البعض ممن يعانون من ضعف أو فقدان للشهية بحالة من الغثيان بعد تناوله، ووفقا لتقرير نشر فى موقع نيوز ميديكال نت المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن فقدان الشهية وضعفها يعانى منه الكثير من الأشخاص، تختلف الأسباب والعوامل التى تتأرجح بين العوامل النفسية والجسدية المرضية.

العوامل المرتبطة بالأسباب النفسية

-تلك التى تتعلق باصابة بالوسواس النفسي والمشكلات النفسية

-الاصابة بالقلق الحاد والتوتر النفسى يؤثر بشكل كبير على الشهية

-المثالية الحادة والرغبة فى التوصل لها، وهو اضطراب حاد يؤثر على الشهية

-الاضطرابات الغذائية الحادة تؤثر على الشهية بشكل عام.

ـ بعض العوامل المحيطة كاضطرابات الصحة النفسية، واضطرابات الوزن، واضطرابات التربية والاعتداء اللفظى والجسدى على الأطفال على سبيل المثال،واضطربات التربية والبيئة المليئة بالتوتر.

عوامل مرضية

ـ اضطرابات حادة فى الطعام والشهية المرضى

ـ الاصابة باضطرابات الغدد مثل الغدة النخامية والكظرية

ـ اضطرابات الاعصاب تؤثر بالسلب على الشهية بشكل واضح

ـ اضطرابات معوية حادة تسبب اضطرابا فى الرغبة فى تناول الطعام

ـ اضطرابات الشهية المرتبطة بفترة البلوغ والمراهقين، ففترات البلوغ تضطرب فيها هرمونات ووظائف الجسم وأهمها الشهية والمعدة.