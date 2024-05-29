شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعل كبار السن أكثر عرضة للجفاف فى ارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند ارتفاع حرارة الطقس، يكون كبار السن أكثر عرضة للجفاف، وذلك بسبب التغيرات الطبيعية التى تحدث لهم مع تقدمهم في العمر، وفقا لموقع healthshots.



أوضح التقرير، أن الجفاف يحدث عندما يفقد الجسم سوائل أكثر مما يستهلك، مما يؤدي إلى عدم كفاية كمية الماء والسوائل الأخرى اللازمة لوظائف الجسم الطبيعية، فيمكن أن ينجم الجفاف عن عدم شرب كمية كافية من الماء ، أو فقدان الكثير من الماء، أو مزيج من الاثنين معا.

ما هي أعراض الجفاف؟

فيما يلي بعض أعراض الجفاف :

-عطش

-جفاف الفم .

-جفاف الجلد

-انخفاض كمية البول.

-التعب والضعف

-الدوخة أو الدوار

-الارتباك أو الضعف الإدراكي

-سرعة دقات القلب

-ضغط دم منخفض

لماذا يعتبر الجفاف أكثر شيوعا عند كبار السن؟

عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة ، فإن ذلك يزيد من خطر الإصابة بالجفاف، ومع ذلك، الإشارة إلى أن الموسم أو درجة الحرارة الخارجية ليست فقط هي التي يمكن أن تسبب الجفاف، و يكون كبار السن أكثر عرضة بنسبة 20 إلى 30 بالمائة للجفاف بسبب ضعف آلية العطش، وعدم القدرة على الحركة، والسكري، وأمراض الكلى، وفقًا لبحث نُشر في StatPearls في عام 2022.

وقدم التقرير، أبرز عوامل الإصابة بالجفاف لدي كبار السن، ومنها: -انخفاض الإحساس بالعطش

ومع التقدم في السن، يقل شعورهم بالعطش. وهذا يعني أنهم قد لا يشعرون بالعطش حتى عندما يحتاج الجسم إلى السوائل من أجل الأداء السليم للجسم. هذا يمكن أن يؤدي إلى عدم تناول كمية كافية من السوائل.

- انخفاض وظائف الكلى

يمكن أن تؤثر الشيخوخة على وظائف الكلى، مما يجعل الأعضاء أقل كفاءة في الحفاظ على الماء. وهذا يعني أن الأشخاص، وخاصة الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق، قد يفقدون المزيد من الماء أثناء التبول، كما يقول الخبير.

- الأمراض المزمنة

يعاني العديد من كبار السن من أمراض مزمنة مثل مرض السكري أو أمراض الكلى أو أمراض القلب. يمكن أن تؤثر هذه الحالات الصحية على توازن السوائل وتزيد من خطر الجفاف.

