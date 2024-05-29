شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت رياضى.. 8 نصائح لا تفوتك لممارسة الرياضة بأمان فى الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة الرياضة أحد وأبرز ممارسات اليوم الصحى، فتعزيز السلامة والصحة والقوة لا يأتى إلا بممارسة الرياضة على الوجه الأمثل، بشكل يومى ومنتظم، ويعى الرياضيين هذه الحقيقة، ولكن البعض قد يتكاسل عن أداء تمريناته الرياضية خاصة مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، وقد يخطئ البعض الآخر فى أداء التمارين بإجهاد حاد مما يجعلهم فى خطر الإصابة بالإجهاد الحرارى.

وفقا لتقرير نشر فى موقع performancehealth المعنى بالصحة العامة والرياضيين، فإن الكثير من النصائح والمحاذير يجب على الرياضيين الالتزام بها للوقاية من مشكلات الحرارة العالية للطقس، وتجنب الاجهاد الحاد والتعرق المفرط الذى قد يسبب مشكلات صحية كثيرة وقد نصل حد الجفاف فى كثير من الحالات.

نصائح ومحاذير للرياضيين عند ممارسة الرياضة من أهمها :

ـ الالتزام بممارسة الرياضة فى مكان غير حار بشدة، أو الشمس ساطعة ومباشرة فيه.

ـ إذا شعرت بالانهاك الشديد وبالدوار والاضطراب فى الوعى لابد من التوقف عن التمرين.

ـ الاهتمام بشرب كميات كبيرة من المياه للحفاظ على الجسم رطبا.

ـ اذا كنت تشعر أنك لست بخير، وأن علامات الإجهاد الحرارى والجفاف ظاهرة عليك فلا تمارس التمرين.

ـ لا حاجة للتمرينات القاسية جدا.

ـ ارتد ملابس خفيفة وبسيطة ولا تخلف الكثير من العرق.

ـ يمكن أن تؤجل تمرينك لبعد ساعات الظهيرة والبعد عن التوقيتات شديدة الحرارة.

ـ اهتم بتناول وجباتك الصحية المخصصة لك فى مواعيدها.

ـ الترطيب الدائم بالمشروبات والعصائر الصحية التى تتناولها.