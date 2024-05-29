شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتجنب التعرض لهبوط فى الطقس الحار.. 5 نصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة، يتعرض البعض لفقدان سوائل الجسم، وهذا يزيد من فرص تعرض الشخص للإصابة والتعرض للتعب والإرهاق الشديد، والهبوط، وهناك العديد من الأسباب المؤدية لهذا الأمر سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة.



أكدت الدكتورة منى ثابت استشاري الباطنة في كلية طب القصر العيني، أن الإصابة بهبوط الحر، له العديد من الأسباب، ومن أبرزها الجفاف، أي عند الإصابة والتعرض لنقص نسبة السوائل في الجسم، وهذا يزيد من فرص التعرض لانخفاض ضغط الدم ويعرض الشخص للدوخة و الدوار.



كما أوضحت استشاري الباطنة، أن ارتفاع حرارة الطقس يعرض الشخص إلى توسع الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم، مما قد يسبب الشعور بالدوخة والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو ضغط الدم المنخفض، كما أن الطقس الحار يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، وهذا يؤدي إلي الشعور بالدوخة والتعب.

وقدمت استشاري الباطنة، بعض النصائح المهمة التي تقلل من فرص التعرض للهبوط بسبب ارتفاع حرارة الطقس، ومنها:



-تناول كميات وفيرة من الماء، يوميا على أن تكون بكميات لا تقل عن 2 لتر من الماء.



-تناول المشروبات الغنية بالسوائل والألياف، عصير الفواكه الطازجة، والحليب فهي مشروبات تعمل على تعويض السوائل والمعادن المفقودة من الجسم.



-أكثر من تناول الفواكه والخضراوات، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء والفيتامينات والمعادن فتناولها يحافظ على ترطيب الجسم.



-تناول وجبات صغيرة كل 3 ساعات، فهذه النصيحة تحمي جسمك من التعرض لأي مضاعفات صحية، وتحميك من التعرض لانخفاض مستوي السكر، والحد من الشعور بالتعب والإرهاق.



-تجنب الأطعمة الدسمة عالية السعرات الحرارية، لأنها تزيد من فرص الإصابة بعسر الهضم، والدوخة والتعب والجفاف.



