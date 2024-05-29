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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف مخاطر الولادة القيصرية فى الأسابيع 34 و35 و36.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الولادة القيصرية الأسبوع (34,35,36) تجعل الطفل مبتسرًا وتعرضه لمضاعفات الأطفال المبتسرين.
وتابعت وزارة الصحة والسكان : دخول الحضانة وفصل الطفل عن الأم وحرمانه من رعاية الجلد للجلد وحرمانه من الرضاعة الطبيعية وتعرضة لتعب التنفس ومضاعفات التنفس الصناعى.
مخاطر الولادة القيصرية فى الأسبوع (34,35,36)
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