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وزارة الصحة تكشف مخاطر الولادة القيصرية فى الأسابيع 34 و35 و36.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الولادة القيصرية الأسبوع (34,35,36) تجعل الطفل مبتسرًا وتعرضه لمضاعفات الأطفال المبتسرين.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : دخول الحضانة وفصل الطفل عن الأم وحرمانه من رعاية الجلد للجلد وحرمانه من الرضاعة الطبيعية  وتعرضة لتعب التنفس ومضاعفات التنفس الصناعى.


 


مخاطر الولادة القيصرية فى الأسبوع (34,35,36)

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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