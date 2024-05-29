نائب أمير نجران يتسلّم تقريراً عن استعدادات تجمع نجران الصحي في استقبال الحجاج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، تقريراً عن استعدادات تجمع نجران الصحي للمشاركة في استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من الجمهورية اليمنية عبر منفذ الوديعة الحدودي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لتجمع نجران الصحي خالد بن عايض العسيري وعدداً من منسوبي التجمع.

وتضمَّن التقرير تزويد مركز المراقبة الصحية بالمنفذ بالقوى العاملة لتشغيل المنفذ على مدار الساعة خلال الموسم، والمستلزمات الطبية العلاجية والوقائية واللقاحات والأدوية الوقائية” ، إضافةً إلى ما يحتويه المركز من أجهزة طبية حديثة ، ومركبات إسعاف مجهزة لنقل الحالات المرضية بالتنسيق مع كافة الإدارات المختصة داخل التجمع.

وثمَّنَ سمو نائب أمير منطقة نجران جهود تجمع نجران الصحي وكافة القطاعات المشاركة في استقبال حجاج بيت الله الحرام وخدمة ضيوف الرحمن.

بدوره أوضح العسيري حرص تجمع نجران الصحي على التوعية الصحية للحجاج وذويهم عند وصولهم إلى المملكة، وتنفيذ العديد من مبادرات التوعية من خلال توزيع النشرات التثقيفية، وبث البرامج التوعوية من خلال شاشات العرض الموجودة بالصالات، وذلك لرفع مستوى الوعي الصحي، مبيناً انه تم توفير لقاحات حج 1445 هـ لحجاج الداخل في 16 مركزاً للرعاية الصحية الأولية داخل مدينة نجران ومحافظات المنطقة.