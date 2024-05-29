شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتخاف من الأماكن المكشوفة.. اعرف ما هو رهاب الخلاء وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الخوف من الأماكن المكشوفة " والمعروف برهاب الخلاء هو اضطراب قلق يتميز بالخوف الشديد من أي مكان أو موقف قد يكون الهروب منه صعبًا، أو حيث قد لا تتوفر المساعدة في حالة حدوث مشكلة، وغالبًا ما يخشى الأشخاص الذين يعانون من رهاب الأماكن المكشوفة من العجز في المواقف التي يمكن أن يتطور فيها القلق الشديد أو الذعر أو الخوف من موقف محرج، وعادةً لا يشعرون بالراحة أو الأمان في الأماكن العامة - وخاصة الأماكن المزدحمة، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.علامات وأعراض رهاب الخلاء
قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من رهاب الخلاء بما يلي:
الخوف من قضاء الوقت بمفردك، أو في الأماكن التي يصعب الهروب فيها، أو فقدان السيطرة في الأماكن العامة
منفصل أو معزول عن الآخرين
عاجز
قد يؤدي رهاب الأماكن المكشوفة أيضًا إلى اعتماد الأشخاص على الآخرين أو أن يكون لديهم مزاج متقلب، أو البقاء في منازلهم لفترات طويلة من الزمن.
الغثيان أو مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، مثل الإسهال
ضربات قلب سريعة
ألم في الصدر أو عدم الراحة
الدوخة أو الدوار الخفيف
الشعور بضيق في التنفس
التعرق والارتعاش
احمرار الوجه
شعور بالاختناق
خدر أو أحاسيس "الدبابيس والإبر".
- الشعور بعدم الواقعية أو الانفصال عن الذات
أحيانًا ما يكون الخوف من الأماكن المكشوفة واضطرابات القلق الأخرى وراثيًا في العائلات. بعض هذه العلاقة يمكن أن يكون سلوكًا مكتسبًا، لكن بعضها قد يكون مرتبطًا بالوراثة.
بنية الدماغ قد تساهم الاختلافات في مناطق الدماغ التي تنظم الخوف والقلق في هذه الحالة.
الأحداث المؤلمة يمكن أن تلعب الصدمات الجسدية أو الجنسية خلال مرحلة الطفولة دورًا أيضًا.
سيقوم طبيبك بإجراء التشخيص على أساس العلامات والأعراض، وقد يجري أيضًا فحصًا بدنيًا أو يطلب اختبارات الدم لاستبعاد الأسباب المحتملة الأخرى لأعراضك. تشخيص رهاب الخلاء
مع العلاج المناسب، الذي غالبًا ما يكون مزيجًا من العلاج النفسي والأدوية، يمكن للعديد من الأشخاص في النهاية التحكم في قلقهم، حتى يشعروا ويعملوا بشكل أفضل. خيارات العلاج والأدوية لرهاب الخلاء
يتم علاج رهاب الخلاء واضطرابات القلق الأخرى عمومًا بالعلاج النفسي، مثل العلاج السلوكي المعرفي (CBT). تُستخدم الأدوية، مثل بعض مضادات الاكتئاب، أحيانًا في الحالات الشديدة أو عندما تكون هناك حالة صحية عقلية أخرى مصاحبة لرهاب الخلاء.
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