شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من التهاب الأعصاب.. احرص على الخضراوات وتجنب هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الأعصاب واضطراباته من المشكلات التى يعانى منها الكثير من الأشخاص، بين ليلة وضحاها يعانى الجسم من الآلام والأوجاع، والتهاب العصب كل حسب حالته والنوع الذى يعانيه، وهناك نوعيات من الطعام يمكنها أن تخفف هذا الألم والالتهاب، وتساعد على تهدئته، وأكلات وأنظمة غذائية يمكن أن تزيد الوضع سوءا.

ولأن جسم الإنسان يتأثر بنظامه الغذائى، أوضح تقرير نشر فى موقع thepainsmith المعنى بالصحة العامة ومشكلات الأعصاب ، أن الكثير من الأشخاص الذين يعانون التهابا أو اعتلالا فى الأعصاب عليهم أن يلتزموا بأنظمة غذائية صحية تساعد على تقليص الالتهابات، وتخفيف ألم الأعصاب والجسم، واستغلال البدائل الصحية لطعامهم المعتاد كى يتمكنوا من السيطرة على هذه الآلام، وكذلك البعد عن كل ما يحفز الألم.

وكذلك ما يلى

ـ البعد عن المصنعات بكل أنواعها لأنها تعزز الألم والالتهاب.

ـ البعد عن الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر.

ـ الدقيق الأبيض أحد أهم الخيارات التى تعزز ألم الأعصاب وتعمق الالتهابات فى الجسم.

ـ البعد عن الجبن ومنتجات الألبان التى تحتوى على كم من الدهون عالى.

فيما نصحت الدكتورة صفاء توفيق استشارى التغذية معهد التغذية بمجموعة من الأطعمة التى تساعد على تخفيف الالتهابات فى الجسم، لاحتوائها على مضادات الأكسدة التى تقاوم تأكسد الخلايا، وتقاوم الالتهاب والألم فى الجسم، وكل ما هو صحى ومطهى بطريقة صحية يساعد على تخفيف الالتهابات والآلام.

أطعمة مفيدة تقاوم الالتهاب :

ـ الخضار الورقى الغنى بالمياه كالخس، وكل أنواع الخضراوات الصحية الغنية بالفيتامينات.

ـ الفاكهة الصحية التى يجب أن يتضمنها نظامك الغذائى مثل الكمثرى الصحية على سبيل المثال.

ـ تناول وجبة متكاملة غنية بالألياف والخضراوات والسلطة والبروتين الصحى والنشويات القليلة والكربوهيدرات المعتدلة.

ـ الاهتمام بالبروتين الأبيض مثل الدجاج والسمك، والقليل منه جيد ومفيد.

ـ المياه والسوائل اليومية المفيدة التى لا تحمل الكثير من المواد المضافة غير الصحية، مثل السكريات والصودا تساعد على التئام الالتهاب.