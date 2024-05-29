شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أضرار صحية للأطعمة المصنعة على معدتك وجهازك الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأطعمة المصنعة أحد الخيارات غير الجيدة التى يمكن أن تعتمد عليها فى نظامك الغذائى، هذا النوع من الطعام وفقا لتقرير نشر فى موقع pihhealth يؤثر وبشدة على صحة المعدة والأمعاء، لأنه طعام تعرض للمعالجة الشديدة، وبالتالى يصبح غير طبيعى، ومن هذه الأطعمة السوسيس واللانشون والمقرمشات والوجبات المجمدة، وكذا المشروبات السكرية المعالجة وغيرها الكثير من الخيارات، ولكنها لذيذة الطعم ومن هنا يكمن خطر تناولها بكميات كبيرة.

والأطعمة المصنعة قد تكون مجففة، أو معلبة ومملحة، أو لحوم مصنعة، وغيرها الكثير من الخيارات، هذه الأطعمة تؤثر على المعدة والأمعاء من خلال الدهون المشبعة الكثيرة التى تحتوى عليها، فضلا عن الدهون المتحولة وكذا السعرات العالية، مما يؤدى الى صعوبه الهضم والعسر الهضمى، كذلك اضطراب المعدة واضطراب الهضم بشكل عام، فهى تؤثر وبشكل واضح على نسب السكر فى الدم، وتزيد من نسبته، كما أنها تعمل على تعزيز نسب الالتهابات فى الجسم.