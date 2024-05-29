شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أضرار صحية للأطعمة المصنعة على معدتك وجهازك الهضمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الأطعمة المصنعة أحد الخيارات غير الجيدة التى يمكن أن تعتمد عليها فى نظامك الغذائى، هذا النوع من الطعام وفقا لتقرير نشر فى موقع pihhealth يؤثر وبشدة على صحة المعدة والأمعاء، لأنه طعام تعرض للمعالجة الشديدة، وبالتالى يصبح غير طبيعى، ومن هذه الأطعمة السوسيس واللانشون والمقرمشات والوجبات المجمدة، وكذا المشروبات السكرية المعالجة وغيرها الكثير من الخيارات، ولكنها لذيذة الطعم ومن هنا يكمن خطر تناولها بكميات كبيرة.
والأطعمة المصنعة قد تكون مجففة، أو معلبة ومملحة، أو لحوم مصنعة، وغيرها الكثير من الخيارات، هذه الأطعمة تؤثر على المعدة والأمعاء من خلال الدهون المشبعة الكثيرة التى تحتوى عليها، فضلا عن الدهون المتحولة وكذا السعرات العالية، مما يؤدى الى صعوبه الهضم والعسر الهضمى، كذلك اضطراب المعدة واضطراب الهضم بشكل عام، فهى تؤثر وبشكل واضح على نسب السكر فى الدم، وتزيد من نسبته، كما أنها تعمل على تعزيز نسب الالتهابات فى الجسم.
وعن هذه الأطعمة المصنعة، وخاصة اللحوم المصنعة التى شاع تناولها خاصة بين الأطفال، قال الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشارى الباطنة قصر العينى، إن المصنعات والمعلبات وكل ما هو معالج، يؤثر على الجسم والصحة بشكل ضار، وذلك لأنها غير طبيعية وتفتقر للعناصر والفيتاميتات والمعادن التى يحتاجها الجسم للإكتفاء والنمو والبناء والطاقة.
وحدد أبرز الأضرار كالتالى- اضطراب مستوى الضغط والسكر بشكل عام لدى متناوله، فتختل نسبتهما خاصة عند تناول تلك الأطعمة بشكل مفرط.
- تعزز من اضطرابات الهضم لصعوبة هضم هذه المواد المعالجة والمضافة لتلك الأطعمة، خاصة النكهات المضافة وغيرها.
- الشعور بالامتلاء الشديد، والانتفاخ الزائد، وزيادة الغازات والتقلصات المعوية.
- عسر إخراجى شهير ينتج عن هذه الأكلات، قد يصاب البعض بالإمساك وصعوبات التبرز.
- مشكلات تتعلق بالاستفادة من عناصر الطعام، لأنها أطعمة غير صحية تفتقر للعناصر والفيتامينات، فتتأثر قوة ومناعة الجسم، خاصة لدى الأطفال.
- زيادة حدة المشكلات المعوية وحركية المعدة، فتزيد فرص الإصابة بالعسر الهضمى، التجشؤ المفرط، الغازات، والارتجاع الحمضى.
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