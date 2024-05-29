شكرا لقرائتكم خبر عن الحبوب الكاملة تساعد على صحة الهضم والأمعاء.. خيارات صحية لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهازك الهضمى وحركيته وسلامته تتأثر بكل ما تأكله وتدخله فى نظامك الغذائى، لا يمكن أبدا الالتزام بنظام غذائى دون اللجوء للحبوب الكاملة، تلك الحبوب الصحية والمفيدة التى تضمن للمعدة هضما ممتازا ومثاليا، وللجسم الصحة والطاقة والنشاط وكذا الفيتامينات والعناصر التى يحتاجها.

وفقا لتقرير نشر فى موقع هيلث المعنى بالصحة العامة والتغذية، فإن الحبوب الكاملة أساس أى نظام غذائى صحى ومتوازن وجيد، لأنها تحتوى على ما يساعد على ضبط سكر وضغط الدم،، فضلا عن الكوليسترول ووظائف المعدة والهضم بشكل عام، بعض الحبوب الكاملة تكون مثل الشعير والبرغل، وكذا الشوفان والدقيق الخاص به، كذلك القمح الكامل وطحنه جيدا، مع نشا الذرة، وتحتوى الحبوب الكاملة على الكثير من الفوائد منها أنها تعمل على تعزيز الهضم لأنها تحتوى على نوع من النشا المقاوم الذى يعزز عمل الأمعاء وبكتيريا الموجودة فيها، وبالتالى تحسين حالة الهضم جيدا.

وتساعد الحبوب الكاملة على تحسين الهضم والإخراج بشكل مثالى لأنها غير قابلة للذوبان وبالتالى تعزز من حالة القولون وتخفف التهابات المعدة وتحد من فرص الاصابة بمشكلات معوية وهضمية بعد تناول الطعام.

فيما ذكر تقرير آخر نشر فى موقع medicinenet أن بعض الأشخاص الذين يعانون من بعض التحسس المعوى، مثل من يعانون من حساسية القمح أو الغلوتين لا يمكنهم تناول كل أنواع الحبوب الكاملة، ولكن هناك لا يسبب الا بعض الانتفاخات للبعض منهم، ولكنه فى الوقت ذاهه مفيد فى مقاومة التهابات الجسم وآلامه، كما يساعد على تقوية الجسم وإمداده بالطاقة والحيوية، ولذا يجب أن يحدد مرضى حساسية الغلوتين مع طبيبهم لمعرفة طبيعة نوعيات الطعام التى يجب عليهم تناولها ولأخرى التى يجب عليهم تجنبها.