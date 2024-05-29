شكرا لقرائتكم خبر عن مراهم الكورتيزون على جروح الأطفال تسبب هذه المشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدام المراهم والمستحضرات الطبية دون سند طبى أحد أخطر التصرفات التي يمكن أن تلجأ اليها الأمر، فبعض الجروح البسيطة التي يتعرض لها الأطفا، مثل الكدمات والجروح عند اللعب، تكون درجتها بسيطة، يمكن أن تتسبب في مشكلات صحية إذا ما استخدمنا لعلاجها مراهم غير مناسبة لها.

ووفقا لما قاله الدكتور منتصر الكتبى أستاذ جراحة الأطفال قصر العينى، فإن العلاجات لجروح الأطفال يجب أن تتم وفقا لكشف طبى يخضع له الطفل من قبل الطبيب المختص، وذلك لأن بعض المراهم والكريمات والدهانات قد تحتوى على مواد مهيجة للجلد والبشرة وهو ما قد يؤذى الجرح أكثر، مثل مراهم الكورتيزون التي تستخدمها الكثير من الأمهات على جروح الأطفال.

وتابع موضحا أن أضرار استخدام الكورتيزون على جروح الطفل تسبب :

ـ ترقق المنطقة المصابة التي تم دهان المراهم عليها.

ـ التهاب الجرح أكثر وقد يؤدى الى تدهور حالته.

ـ تغير لون الجرح وما حوله من المنطقة المصابة.

ـ آلام شديدة بالجرح للطفل قد تسبب التهاب في المناطق المجاورة للجرح.

ـ ويجب استخدام نوعية مراهم يحددها الطبيب ووفقا للحالة ولعمق الجرح.

وقد حذر تقرير نشر فى موقع arthritis من الافراط أو استخدم مراهم ودهانات الكورتيزون على الجلد دون الرجوع لطبيب مختص أو دون الكشف الطبى، وذلك لأن مضاره على الجلد الظاهرية كثيرة، منها أن يتسبب فى ظهور الحبوب والبثور المختلفة لدي الطفل، مع إمكانية ظهور بقع حمراء، وكذا زيادة نمو الشعر فى مناطق متفرقة من الجسم، مع إمكانية ظهور بعض الطفح الجلدي فى بعض المناطق.