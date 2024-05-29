شكرا لقرائتكم خبر عن الصيام المتقطع.. نصائح مهمة وأطعمة ضرورية لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن والحصول على جسد رشيق، يعتمد علي اتباع حمية غذائية صحية، و يعد الصيام المتقطع من أشهر هذه الحميات التي تم اتباعها في الفترة الأخيرة وتساعد على إنقاص الوزن.



أكد الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، أن الصيام المتقطع هو أحد الأنظمة الغذائية التي تركز على تناول الطعام بوقت محدد ، ثم الصيام عن الطعام، فهو لا يركز على تناول أطعمة معينة، بل يركز على وقت محدد يوميا، فيعتمد على الصيام لمدة 16 ساعة وتناول الطعام 8 ساعات، مع مراعاة أن يتم اتباعه خمسة أيام والراحة يومان في الأسبوع.

ما هي الأطعمة الممسوحة لإنقاص الوزن بحمية الصيام المتقطع؟

أوضح استشاري السمنة والنحافة، أنه لا توجد قواعد بشأن الأطعمة التي يجب تناولها أو تجنبها أثناء اتباع الصيام المتقطع، ولكن هناك أطعمة من الضروري التركيز علي تناولها لأنها مهمة للصحة بسبب غناها بالعناصر الغذائية، ومن أهمها الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضروات ، مع ضرورة الإكثار من تناول السوائل وخاصة الماء.



وقدم استشاري السمنة والنحافة أبرز الفوائد الصحية لإنقاص الوزن بحمية الصيام المتقطع، ومنها:

- فقدان الوزن في وقت صحي، أي يستطيع الشخص فقدان حوالي 10 % من الوزن خلال 12 أسبوع.

- يحمي صحة القلب، اتباع الصيام المتقطع قد يحسن صحة القلب، ويحمي من ارتفاع نسبة السكر في الدم، وضغط الدم، والدهون الثلاثية، و الكوليسترول هذه العوامل المسببة في خطر الإصابة بأمراض القلب.

- يعزز صحة المخ، قد يساعد الصيام المتقطع في تقليل الإجهاد التأكسدي، والالتهابات، ومستويات السكر في الدم، ومقاومة الأنسولين، وكلها تساعد في تعزيز صحة الدماغ.

- انخفاض مستويات الأنسولين، مما قد يساعد في حرق الدهون.

أوضح استشاري السمنة والنحافة، أن هناك بعض الفئات الممنوعة من إتباع الصيام المتقطع، وهم:- الأطفال.

- كبار السن أصحاب المشكلات صحية.

-الحوامل والمرضعات.

- مريض السكر.

-أصحاب الضغط المنخفض.

- الأشخاص الذين تناولوا أدوية مرتبطة بمواعيد محددة يوميا.