شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة.. تحمي من المضاعفات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم، مرض السكر، أمراض القلب، جميعها من الأمراض المزمنة التي يتوجب على المصاب بها، الأخذ في عين الاعتبار العديد من النصائح التي تحافظ على صحته، تجنبا للتعرض لأي مضاعفات.

وحول ذلك أكد الدكتور جمعة رمضان استشاري الباطنة في كلية طب سوهاج، أن اهتمام أصحاب الأمراض المزمنة بصحتهم عن طريق تعويض الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها، تجنبا لحدوث أي مضاعفات ضرورة.

وقدم استشاري الباطنة، أبرز وأهم الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة أصحاب الأمراض المزمنة، ومنها:

- فيتامين ب

يعد من أهم الفيتامينات التي تساعد في الحصول علي أعصاب الجسم القوية، وأيضا يقلل من حده الإصابة بالأنيميا أو سوء التغذية، أو الضعف العام، وحدوث مشاكل في أعصاب الجسم، وعدم القدرة على الحركة، ولذا ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب، كاللحوم الحمراء، والكبد، والبيض، الأسماك، والدجاج، والألبان، كما يجب قياس نسبته في الجسم، وفي حالة نقصانه يجب أخذ الحقن التي تحتوي عليه، أو الحبوب واللزقة فوق اللسان.

- فيتامين د

هناك علاقة قوية بين الأمراض المزمنة وخاصة السكر ونقص نسبة فيتامين د بالجسم، ولذا يجب إمداد الجسم به، عن طريق التعرض للشمس، وتناول الأطعمة الغنية به كالأسماك والبيض والحليب والزبادي، وأيضا قياس نسبته للتعرف علي حقيقة نقصانه في الجسم، وفي هذه الحالة يجب أخذ الحقن أو الحبوب المكملة لنبته.

- فيتامين أ

هو من أهم الفيتامينات التي من دورها الحفاظ علي صحة الجسم من حيث عمل الأعضاء الحيوية ووقايته من الأمراض و رفع المناعة، ويمكنك الحصول عليه من خلال تناول الشوفان، اللحوم، الأجبان، والجزر، البيض، السبانخ، البطاطا.