شكرا لقرائتكم خبر عن لا تهملها.. أسبب قد تكون لا تعرفها لـ تكسر الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأسنان زينة الفم والوجه، كلما كانت بصحة جيدة، أعطت مظهرا محببا للوجه ومتناسق، وصحة الفم والأسنان تقيك الكثير من المشكلات الصحية.

ووفقا لتقرير نشر فى موقع mesastreetdental فإن الكثير من العوامل قد تؤدى إى كسر أسنانك بشكل مفاجئ، يمكن للضغط الوائد او المفاجئ على الأسنان، أو الاصطدم والارتطام بشىء صلب أن يكسرها فورا، ويمكن أيضا لبعض المشكلات الفموية الأخرى أن تسبب هذا الكسر المفاجئ، مثل الشيخوخة والدخول فى مرحلة الوهن والهرم، فضلا عن التسوس الشديد فى الأسنان، أو تناول أطعمة شديدة الصلابة وغيرها الكثير من العوامل.

فيما ذكر تقرير نشر فى موقع hovedentalclinic أن الأسنان التى تنكسر بسهولة اسمها الأسنان المتشققة أو ذات الشقوق، وأن هناك عوامل أخرى قد تزيد فرص التشقق والتكسر للأسنان مثل الحشوات غير الجيدة التى نحشو بها الأسنان والضروس، مع الحشوات الضخمة التى تؤذى الأسنان، فضلا عن الكثير من العوامل المرضية، تظهر الكسور والشقوق على شكل عمودى فى بعض الحالات، ونتوءات وشقوق فى اللثة ذاته.

وينصح الأطباء فى التقارير السالفة الذكر بضرورة عدم اهمال السن المكسور باعتبارها ليست حالة طارئة، لأنها قد تؤدى إلى مضاعفات غير صحية، لإن إصلاح السن المكسور أفضل بكثير من إزالته واستبداله بالكامل، وهو ما يؤثر على صحة الفم والأسنان، وخيارات العلاج كثيرة ومتشعبة وفقا لكل حالة بشكل منفصل.