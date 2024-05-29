شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض عدم توازن هرمون الكورتيزون في الجسم.. أطعمة مفيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكورتيزون من الهرمونات المهمة للجسم فهو يعتبر مضادا حيويا قويا للالتهابات التي يصاب بها الجسم، وأيضا يعتبر مضادا للحساسية قوي المفعول، وعند تعرض الجسم لنقص نسبته أو زيادة فهذا يؤثر بشكل سلبي.



أكد الدكتور رائف ملاك استشاري الغدد الصماء والسكر في كلية طب عين شمس، أن هرمون الكورتيزون يشترك مع هرمون الأدرينالين في الانفعالات الداخلية للشخص، كما أنه فعال ضد تعرض الشخص للالتهابات الشديدة كالتهاب المفاصل والقولون، والرئة، وعند تعرض الشخص للإصابة بدور حساسية صدرية شديد يوصف له العلاج الغني بالكورتيزن للسيطرة علي الأعراض، لأنه مضاد للحساسية.



وأضاف، أن هرمون الكورتيزون يفرز من الغدة الكظرية، وتوازن نسبته في الجسم تكون مسئولية الغدة النخامية في المخ، وعند التعرض لزيادة أو النقصان نسبته يؤثر على الجسم، وقد يزيد من فرص تعرض الشخص للغيبوبة المؤدية للوفاة في حالة نقصانه.



وأشار إلي أنه عند انخفاض إفراز هرمون الكورتيزون يظهر علي الشخص بعض الأعراض ومنها انخفاض ضغط الدم، والهبوط، والضعف العام، والاكتئاب، وآلام في البطن، وهذا يزيد من تعرض الشخص للخطر.



كما أوضح، أنه عند استخدام علاجات الكورتيزون، يجب عدم توقفها بشكل مفاجئ، ويجب الرجوع للطبيب لأنه يجب سحبه من الجسم بشكل تدريجي، حتي لا يتعرض الشخص لأي أضرار.

وقدم استشاري الغدد الصماء بعض النصائح للحصول علي نسب كورتيزون متزنة في الجسم، ومنها:



-تناول أطعمة غنية بفيتامينات ب ود.

-تناول الأسماك 3 مرات في الأسبوع.

-البيض له سحر في تنظيم الكورتيزون في الجسم.

-الشوكولاتة الداكنة.

-الشاي الأخضر.

