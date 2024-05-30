شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ضغط الدم مشكلة صحية مع هذه الأعراض.. طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون انخفاض ضغط الدم، علامة على الصحة الجيدة وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. لكن ليس دائما. في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم المستمر أو الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم إلى أعراض مثيرة للقلق وحتى إلى مشاكل صحية خطيرة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

وتحتوي قراءة ضغط الدم على رقمين: الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي. الضغط الانقباضي هو الرقم العلوي، أو الأول، في قراءة ضغط الدم لديك ؛ فهو يشير إلى الضغط داخل الشرايين عندما يضخ قلبك الدم. الضغط الانبساطي هو الرقم السفلي، الذي يوضح الضغط في شرايينك أثناء امتلاء قلبك بالدم.

إذا كان ضغط دمك 120/80 ملم زئبقي أو أقل، فهذا يعتبر طبيعيًا، بشكل عام، إذا كانت قراءة ضغط الدم أقل من 90/60 ملم زئبق، فهي منخفضة بشكل غير طبيعي ويشار إليها بانخفاض ضغط الدم، ويعاني بعض البالغين من ضغط الدم بانتظام ولكن ليس لديهم أعراض ولا يحتاجون إلى علاج، ومع ذلك، في الحالات الخطيرة، يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى انخفاض إمدادات الأكسجين والمواد المغذية إلى الدماغ والأعضاء الأساسية الأخرى، مما قد يؤدي في النهاية إلى صدمة تهدد الحياة.

يمكن لأي شخص أن يصاب بانخفاض ضغط الدم، ولكن هناك مجموعات معينة من الأشخاص أكثر عرضة للإصابة به، وهناك أيضًا أنواع مختلفة من انخفاض ضغط الدم، على سبيل المثال، يحدث انخفاض ضغط الدم الانتصابي (الموضعي) عند الوقوف بعد الجلوس أو الاستلقاء، وهو أكثر شيوعًا عند كبار السن، والجفاف أو فقدان الدم يمكن أن يسبب أيضًا انخفاض ضغط الدم الانتصابي.

أعراض انخفاض ضغط الدم

لا يعتبر معظم الأطباء انخفاض ضغط الدم مشكلة ما لم يرتبط بعلامات وأعراض معينة:

الارتباك أو مشاكل في التركيز

دوخة

إغماء

تعب

آلام الرقبة أو الظهر

رؤية ضبابية

غثيان

خفقان القلب

ضيق في التنفس

ما هو رقم انخفاض ضغط الدم الخطير؟

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، لا يوجد رقم محدد يعتبر عنده ضغط الدم اليومي منخفضًا للغاية، على الرغم من أن أي شيء أقل من قراءة 90/60 ملم زئبق المذكورة أعلاه هو التعريف السريري لانخفاض ضغط الدم. ومع ذلك، عندما يصاحب انخفاض ضغط الدم أي من الأعراض الخطيرة يتم طلب الرعاية الطبية.

عندما يمكن أن يحدث انخفاض ضغط الدم

يعاني بعض الأشخاص من انخفاض ضغط الدم بشكل طبيعي، ولا يعانون من أي أعراض. ولكن بالنسبة للأشخاص الذين اعتادوا على ارتفاع ضغط الدم، فإن الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم يمكن أن يشير إلى وجود مشكلة ويمكن أن يسبب الأعراض المذكورة أعلاه.

من المرجح أن تحدث نوبة انخفاض ضغط الدم في ظل هذه الظروف:

استئناف الوضعية المستقيمة بعد الراحة في الفراش لفترة طويلة من الزمن

أن تكون في الأسابيع الـ 24 الأولى من الحمل

فقدان كمية كبيرة من الدم

التعرض للجفاف

تناول أدوية معينة، مثل أدوية خفض ضغط الدم ، أو أدوية القلب، أو أدوية مرض باركنسون، أو مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، أو أدوية علاج ضعف الانتصاب

وجود مشكلة في القلب، مثل بطء ضربات القلب جدًا، أو مشاكل في صمامات القلب، أو الأزمة القلبية، أو قصور القلب

وجود مشكلة في الغدد الصماء، مثل قصور الغدة الدرقية، أو مرض الغدة الدرقية، أو مرض أديسون (اضطراب الغدة الكظرية)، أو انخفاض نسبة السكر في الدم ، أو مرض السكري

وجود عدوى شديدة تدخل مجرى الدم

تعاني من الحساسية المفرطة، وهو رد فعل تحسسي يهدد الحياة

وجود اضطراب عصبي يؤثر على ضغط الدم

الإصابة بنقص في العناصر الغذائية، مثل انخفاض مستويات فيتامين ب12 وحمض الفوليك

يعتمد علاج انخفاض ضغط الدم على سبب انخفاض ضغط الدم. قد تتضمن الخطوات الفورية ما يلي،:

ارتداء الجوارب الضاغطة

شرب المزيد من الماء

تجنب مسببات انخفاض ضغط الدم مثل الوقوف لفترات طويلة والتغيرات الموضعية الأخرى

بعد التقييم، يقدم الطبيب هذه التوصيات:

اضبط نظامك الغذائي

ضبط الأدوية الخاصة بك (خفض جرعات الأدوية الخافضة لضغط الدم)

تناول أدوية رفع ضغط الدم، مثل فلودروكورتيزون (فلورينيف) وميدودرين (بروأماتين).

سيحتاج الأشخاص الذين يعانون من صدمة مرتبطة بانخفاض ضغط الدم إلى علاج طارئ لاستعادة تدفق الدم إلى أعضائهم ورفع ضغط الدم إلى طبيعته.