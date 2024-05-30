شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر السيجارة سلبا على جهازك العصبى؟.. فوائد فورية للإقلاع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحسب المعهد الوطني للصحة ببريطانيا فإن الدخان الناتج عن احتراق التبغ عبارة عن خليط سام يتكون من أكثر من 5000 مادة كيميائية، منها أكثر من 30 مادة مسرطنة معروفة للإنسان، كما يؤثر التدخين سلباً على الجهاز العصبي، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

التأثير على الجهاز العصبي

التدهور الدماغي: قد تصبح أكثر إهمالا أو قد لا تكون قادرا على التفكير بالسرعة التي كنت تفعلها مع تقدمك في السن. ومع ذلك، إذا كنت مدخنًا، فقد تواجه تدهورًا دماغيًا أسرع من غير المدخنين.

زيادة خطر الإصابة بالخرف: يتعرض المدخنون لخطر متزايد للإصابة بالخرف، وهي حالة يمكن أن تؤثر على الذاكرة وقدرات التفكير والمهارات اللغوية والحكم والسلوك. وقد يؤدي أيضًا إلى حدوث تغييرات في الشخصية.

فقدان حجم الدماغ: يؤثر التدخين سلبًا على السلامة الهيكلية لمناطق الدماغ تحت القشرية. كان لدى المدخنين، مقارنة بغير المدخنين، كميات أكبر من فقدان حجم الدماغ المرتبط بالعمر في عدة مناطق من الدماغ.

زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية من غير المدخنين. يزيد التدخين من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الرجال والنساء. يزداد هذا الخطر إذا كنت مدخنًا مزمنًا وتدخن عددًا أكبر من السجائر.

زيادة خطر الإصابة بالسرطان: يدخل التدخين مواد كيميائية سامة إلى الدماغ والجسم والتي تعتبر مسببة للسرطان ولها القدرة على التسبب في السرطان.

الإقلاع عن التدخين يمكن أن يؤدي إلى تغييرات إيجابية في جسمك، مثل:

يتباطأ معدل ضربات القلب خلال 20 دقيقة فقط بعد آخر سيجارة

انخفاض مستويات أول أكسيد الكربون في الدم إلى المعدل الطبيعي

تحسن في الدورة الدموية ووظيفة الرئة

انخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 50%

انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية إلى مستوى غير المدخنين