شكرا لقرائتكم خبر عن عادات غذائية وأطعمة تساعد فى حمايتك من تليف الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصاب الكبد بالتليف عند تعرضه لبعض الأمور وأبرزها الإصابة بفيروس بي أو سي، فعدم الاهتمام بالعلاج الجيد يزيد فرص الإصابة بالتليف، وهذا يعد من الأمور الخطيرة على صحة المصاب، ويجب التعرف على الأعراض لتجنب الوصول إلي سرطان الكبد.



أكد الدكتور أسامة فكري استشاري الكبد والجهاز الهضمي في معهد الكبد المصري، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بتليف الكبد، ومن أبرزها الإصابة بفيروسات في الكبد، ومرض الكبد الدهني، وتراكم الحديد في الجسم، بالإضافة إلي الاضطرابات الوراثية في وظائف الجسم، أخذ بعض الأدوية التي تزيد من فرص الإصابة بتليف الكبد، وزيادة الوزن.



وأشار استشاري الكبد، أن هناك العديد من الأعراض الأولية التي تعد جرس إنذار للإصابة بتليف الكبد، ومنها الإعياء المستمر والشعور بالتعب طوال الوقت، التعرض لفقدان الشهية وعدم الرغبة في تناول الطعام، الغثيان الذي يعد علامة واضحة وأولية للإصابة بتليف الكبد، كما أن التعرض والشعور بألم البطن والطفح الجلدي الشديد في البطن والظهر، والتعرض لاضطراب في النوم.



وأوضح أسامة أن طرق علاج تليف الكبد يتم تطبيقها وفقاً لشدة الإصابة وحجم الجزء المتضرر من الكبد، ولكن يجب تجنب المسببات التي تزيد من التعرض لمشاكل في الكبد أكثر، كشرب الكحول واتباع نظام غذائي صحي قاسى لخسارة الوزن.

وقدم استشاري الكبد، أبرز الأطعمة الصحية التي تقلل من فرص الإصابة بتليف الكبد، وتحميه من المضاعفات، ومنها:

- الشوفان والسبب أنه غني بالألياف الذي يسهل عملية الهضم، كما أن الشوفان يحتوي على مركبات بيتا جلوكان التي تقلل نسب الدهون في الكبد.

- الأسماك الغنية بالأوميجا 3 ومنها الماكريل لها دور ملحوظ في الحد من تراكم الدهون بالكبد، وأيضا تحافظ علي مستويات أنزيمات الكبد، ولذا هي خيار رائع لمرضى تليف الكبد.

- العنب غني بمضادات الأكسدة، ولذا تناوله يعد من الحيل الجيدة للحماية من مضاعفات تليف الكبد، وتحد من الالتهابات.

-الموز والبنجر والليمون تحتوي على خصائص طبية تقلل من حدة التعرض للإصابة بمشاكل الكبد.

- المكسرات، تحتوي علي الأحماض الدهنية وفيتامين هـ ومضادات الأكسدة، ولذا فتناولك لها بشكل مستمر، أي حفنه يوميا تحافظ على صحة الكبد، وتقلل فرص التعرض للإصابة بالتليف.