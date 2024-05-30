شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك مريض سكر وبيحب الشوكولاتة.. استشارى هتقولك ازاى تتصرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيرمين حيدر، رئيس قسم الأطفال بالمعهد القومى للسكر واستشارى السكر والغدد الصماء، إنه لا يجب حرمان الطفل مريض السكر من أى طعام، ولكن يجب تنظيم تناوله الطعام، خاصة الأطعمة التي ترفع نسبة السكر مثل الشوكولاتة.



وأوضحت، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن أفضل أنواع الشوكولاتة التى يمكن أن يتناولها الطفل مريض السكر هى الشوكولاتة الداكنة "الدارك" لأنها تحتوى على الكاكاو الخام وتساعد على تعزيز المزاج وهى أكثر أنواع الشوكولاتة الصحية.



وأضافت أن الشوكولاتة الداكنة تحتوى على كمية أكبر من الألياف ومضادات الأكسدة المفيدة لصحة مرضى السكري، مع ضرورة تجنب الشوكولاتة البيضاء والشوكولاته بالحليب لاحتوائها على نسبة عالية من السكر والدهون.وأكدت أنه يمكن أن يتناول قطعة من الشوكولاته الداكنة بجانب ممارسة الرياضة ليحرق أي سعرات وحتى لا يرتفع سكر الدم.



وأضافت أستاذ قسم الأطفال بالمعهد القومى للسكر أن الأم تستطيع عمل موازنة في النظام الغذائي للطفل مع مراقبة تأثير الشيكولاتة على مستويات السكر في الدم باستخدام جهاز قياس السكر، خاصة في البداية.



وتابعت قائلة إنه يمكن تناول الشوكولاتة كحلوى بعد وجبة طعام متوازنة لمنع ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم.



وأضافت أن هناك بعض الأطعمة التى يجب أن يتجنبها الأطفال مرضى السكرى منها الأطعمة المقلية والمصنعة والمخبوزات المصنوعة بالدقيق الأبيض، لأنها ترفع نسبة السكر في الدم.