شكرا لقرائتكم خبر عن هل نقص فيتامين د يسبب ارتفاع ضغط الدم غير المبرر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الفيتامينات والمعادن دورًا حيويًا في الحفاظ على صحتنا العامة ، ويمكن أن تؤدي المستويات غير الكافية من أي عنصر غذائي إلى تعطيل وظائف مختلفة في الجسم.

على سبيل المثال، نقص فيتامين د، الذي يحدث عندما لا يكون لديك ما يكفي من فيتامين د في الجسم، يمكن أن يسبب عددًا من المشاكل الصحية، بما في ذلك فقدان كثافة العظام، والذي يمكن أن يساهم بدوره في هشاشة العظام والكسور، بالإضافة إلى ذلك، ربطت الدراسات انخفاض مستويات فيتامين د بارتفاع ضغط الدم غير المبرر، أو ارتفاع ضغط الدم، وهو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، وفقا لما نشره موقع OnlyMyHealth

ويلعب فيتامين د دورًا في الحفاظ على مرونة ومرونة الجسم"الأوعية الدموية" ولهذا السبب فإن نقص فيتامين د يمكن أن يتسبب في أن تصبح الأوعية الدموية ضيقة وغير مرنة ويؤدي إلى انخفاض التدفق، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وهناك طرق عديدة لتحديد نقص فيتامين د، وبعض الأعراض الشائعة تشمل:

تعب

عضلات ضعيفة

آلام الجسم

زيادة حالات هشاشة العظام

الالتهابات أو الأمراض المتكررة

فحص نقص فيتامين د

تكرار فحص فيتامين د يتأثر بالعمر والصحة والتعرض لأشعة الشمس، من بين أمور أخرى، وبشكل عام، يُنصح بإجراء الاختبار إذا كان لديك عوامل خطر للنقص، مثل البشرة الداكنة، أو التعرض القليل لأشعة الشمس، أو حالات طبية محددة، واعتمادًا على ظروفك الخاصة، يمكن أن يساعدك الطبيب المختص في تحديد عدد المرات التي يجب أن تخضع فيها للفحص".

كيفية زيادة مستويات فيتامين د

يمكن تعزيز مستويات فيتامين د بمساعدة تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات، في حين أن التعرض لأشعة الشمس هو أفضل طريقة لزيادة مستويات فيتامين د في الجسم، فإن تناول الأطعمة الغنية بالدهون، مثل البيض ومنتجات الألبان مثل الحليب واللبن الزبادي والفطر، يمكن أن يفيد بشكل كبير.

