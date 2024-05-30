شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد تناول القهوة فى الصباح.. أبرزها زيادة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرب القهوة أول شيء في الصباح من العادات التى يتبعها الكثير من الناس للشعور باليقظة والطاقة، وقد أثبت العلماء أن بدء يومك بالقهوة عادة صحية ولا يجب تأجيلها بعد ساعة من الاستيقاظ من النوم، وهذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، بحسب موقع "نيويورك تايمز".

كيف يعمل الكافيين، ومدة استمراره

طوال اليوم، ينتج جسمك مادة كيميائية تسمى الأدينوزين، والتي ترتبط بالمستقبلات في دماغك وتجعلك تشعر بالنعاس.

وقالت مارلين كورنيليس، باحثة الكافيين في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فينبرج الأمريكية، إن الكافيين يزيد من نشاطك عن طريق حجب تلك المستقبلات.



وقال مايكل جراندنر، مدير برنامج أبحاث النوم والصحة في جامعة أريزونا الأمريكية، إنك لا تشعر بالتأثيرات المحفزة للكافيين مباشرة بعد أول رشفة من القهوة، وقال إن الأمر يستغرق حوالي 20 إلى 30 دقيقة حتى يتم امتصاص الكافيين في مجرى الدم والوصول إلى الدماغ ويجعلك تشعر بمزيد من اليقظة.

وأوضحت الدكتور كورنيليس إن المدة التي يبقيك فيها الكافيين مستيقظًا "تختلف بشكل كبير"، ويعتمد ذلك جزئيًا على جيناتك.

وقالت إن بعض الناس قد يتناولون مشروبًا في الصباح ويكفيهم طوال اليوم.



وأضافت أن آخرين يزيلون الكافيين من أجسامهم بسرعة أكبر وقد يرغبون في تناول كوب آخر في غضون ساعات قليلة.

وأشارت الدكتور كورنيليس: «يستجيب كل شخص للكافيين بشكل مختلف»، لذا لا يوجد حل واحد يناسب الجميع لتوقيت تناول الكافيين.