شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة صحية لحجاج بيت الله الحرام ونصائح مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويبدأ موسم الحج ويستعد حجاج بيت الله الحرام حالياً لرحلة عظيمة، لذا نقدم لهم فى السطور التالية بعض النصائح لتناول نظام غذائى صحى ومتوازن ويساعد على منحهم الطاقة.

قالت الدكتورة إيمان حسيب، رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بـ المعهد القومى للتغذية، إنه من المهم قبل الذهاب للحج الاهتمام بزيارة الطبيب المعالج لعلاج نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل: نقص فيتامين د ونقص الحديد والكالسيوم وعلاج الأنيميا، لأن علاج هذا النقص يساعد على شعورهم بالطاقة والنشاط ويحسن صحتهم.



وأوضحت، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه يجب الاهتمام بأكل الخضراوات والفواكه الطازجة حتى يحصل الجسم على احتياجاته من الفيتامينات.وأشارت إلى أن الحاج يجب أن يتناول وجبة متكاملة تشمل كل العناصر الغذائية مثل: البروتين والكربوهيدرات والألياف والمعادن.



ونصحت رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومى للتغذية، بضرورة استمرار الحجاج أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكرى والقلب بالاستمرار على تناول العلاج حسب الطبيب، حتى لا تتأثر صحته أثناء أداء مناسك الحج.



وشددت على ضرورة شرب الماء بكميات كافية بسبب ارتفاع حرارة الطقس وحتى لا يدخل الجسم فى حالة جفاف، خاصة لكبار السن الذين لا يشعرون بالعطش.ونصحت بعدم شرب الماء مرة واحدة فى وقت واحد فقط بل يجب توزيع كمية الماء على مدار اليوم حتى يحصل على الترطيب المناسب.

وعن أكثر الأكلات التى تمنح الحجاج الطاقة اللازمة لـ أداء مناسك الحج قالت الدكتورة إيمان حسيب أن التمر من الأكلات الخفيفة التى يجب أن تكون فى حقيبة الحج أثناء تأدية المناسك حتى يتناوله إذا شعر بالجوع، لأنه غنى بالفيتامينات والمعادن وينظم حركة الأمعاء.