شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن علاج مرض السكر بالخلايا الجذعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيرمين حيدر، رئيس قسم الأطفال بالمعهد القومى للسكر واستشارى السكر والغدد الصماء، إن زرع الخلايا الجذعية لعلاج مرض السكر ما زال قيد التجارب حتى الآن على مستوى العالم ولم تتم تجربته على البشر إلا فى حدود ضيقة، ولم يؤت نتائجه الجيدة.

وأوضحت، فى تصريح لـ "الخليج 365 " أن العلاج بالخلايا الجذعية يكون بزرع خلايا البنكرياس بجانب حصول المريض على العلاج بالأنسولين بجرعات ضئيلة جدا.وأشارت إلى أن المريض يحتاج أن يزرع مرة أخرى خلايا بنكرياس كل 3 شهور لكن لا يتوقف عن العلاج بالأنسولين تماما، مضيفة أنه يتم سحب هذه الخلايا من أقربائه ثم يتم حقنها للمريض.

وأوضحت الدكتورة نيرمين حيدر أن العلاج بالخلايا الجذعية لمرض السكر مكلف للغاية ويحتاج لزراعة كل 3 شهور وفى نفس الوقت لا يتوقف المريض عن العلاج بالأنسولين.

وأكدت رئيس قسم الأطفال بالمعهد القومى للسكر أن التعويض بقلم الأنسولين آمن ١٠٠% وأفضل من العلاج بالخلايا الجذعية ويعطي نتائج جيدة جدا ويضبط معدلات السكر خاصة بالنسبة للأطفال. وأضافت أن العلاج بالخلايا الجذعية كلها تجارب لم يكتب لها النجاح التام حتى الآن.

وأشارت إلى أن باحثون أمريكيون أجروا أبحاث مؤخرا على حقنة أنسولين تعطى مرة واحدة في الأسبوع لمرضى السكر لكن رفضتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لأن حقنة مرة واحدة أسبوعيا تعرض الانسان لخطر التعرض لهبوط في السكر لأنه يأخذ جرعته كلها مرة واحدة.