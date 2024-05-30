شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لتجنب خطر النوبة القلبية أثناء رياضة الجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الجري وسيلة للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن أو الحفاظ على لياقتهم البدنية، وأثناء الجري، تتفاعل عضلاتك، مما يعزز القدرة على التحمل وينشط الجسم. وتعمل هذه التمارين على رفع معدل ضربات القلب، مما يساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية أثناء حرق السعرات الحرارية.

ومع ذلك، ينتهي الأمر بالعديد من الأشخاص إلى اتباع تقنيات خاطئة يمكن ان تؤدى لزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أثناء الجري.وفقا لما نشره موقع healthshots.

اسباب حالات الإصابة بالنوبات القلبية أثناء الجري

هناك العديد من الأخطاء التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بـ نوبة قلبية أثناء الجري أو ممارسة الرياضة:

1. قد يكون تجاهل الأعراض مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو الدوخة والاستمرار في ممارسة الرياضة أمرًا خطيرًا.

2. قد يؤدي تخطي عملية الإحماء قبل الجري إلى صدمة نظام القلب والأوعية الدموية وزيادة احتمالية الإصابة.

3. عدم كفاية الترطيب يضعف الدورة الدموية ويزيد من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بالحرارة.

4. تقنيات الجري أو التمارين الرياضية غير الصحيحة يمكن أن تجهد العضلات وتجهد القلب دون داع.

5. عدم السماح بوقت كافٍ للراحة والتعافي يمكن أن يضعف القلب ويزيد من التعرض لمشاكل القلب.

علامات النوبة القلبية أثناء الجري

أثناء الجري، تشمل العلامات والأعراض الشائعة للنوبة القلبية ما يلي:

ألم في الصدر أو عدم الراحة قد يشبه الضغط

الألم أو الانزعاج في مناطق مثل الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة

ضيق في التنفس

الغثيان أو القيء أو الدوار أو الدوخة

الخروج في عرق بارد

التعب الشديد أو الضعف

عدم انتظام ضربات القلب أو تسارع ضربات القلب

مشاعر غير عادية من عسر الهضم أو حرقة المعدة

ألم صدر

توقف فوراً إذا كنت تعاني من ألم في الصدر أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

فيما يلي 7 نصائح لتقليل المخاطر:

اخضع لتقييم طبي شامل قبل البدء في نظام الجري. سيساعدك ذلك على معرفة لياقة القلب والأوعية الدموية لديك، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب الموجودة مسبقًا أو عوامل الخطر.

ابدأ تدريجيًا وقم بزيادة الشدة والمدة بمرور الوقت. السماح للجسم بالتكيف مع المتطلبات البدنية للجري.

استمع إلى جسدك وتعرف على العلامات التحذيرية للنوبة القلبية أثناء الجري، مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو الدوخة.

اتبع دائمًا روتين الإحماء والتهدئة. سوف يعد جسمك للجري ويساعده على التبريد بعد الجري.

حافظ على رطوبة جسمك أثناء جلسات الجري.

ارتداء الأحذية المناسبة لتقليل خطر الإصابة.

يجب أن يكون نمط حياتك صحيًا. لذا، اتبعي نظامًا غذائيًا متوازنًا وحافظي على صحتك بعيدًا عن التوتر.

