شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فواكه صيفية لإنقاص الوزن.. نصائح تساعد فى رحلة الرجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن، والحصول علي جسم رشيق حلم الكثيرين، وهذا ما يجعلهم يتبعون العديد من الحميات الغذائية المختلفة للتخلص من الوزن الزائد، ووفقا لما أوضحه الدكتور وليد علي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب أسيوط، وسنتعرف على بعض الفواكه المهمة في رحلة إنقاص الوزن.

فواكه مهمة في رحلة إنقاص الوزن - التفاح

التفاح يحتوي علي سعرات حرارية منخفضة، وهذا يجعله وجبة مشبعة لأنه يشعر بالشبع لفترات طويلة بسبب احتوائه علي على الألياف، كما أنه يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، والحماية من التعرض لأي مضاعفات، ولذا يمكنك تناول تفاحة بعد وجبة الإفطار، وسناك صحي عند الشعور بالجوع.

- الموز

يحتوي علي نسبة عالية من البوتاسيوم الذي من دوره خفض نسبة الصوديوم في حالة احتباس السوائل بالجسم، كما أن الموز يحتوي علي النشا المقاوم الذي من دوره الحصول علي الشبع لفترات طويلة، ولذا يعد خيار غذائي رائع للشعور بالشبع.

- الأناناس

يحتوي الاناناس علي مضادات الأكسدة، ونسبة عالية من الماء، وأيضا الألياف، ولذا تناوله مهم للجسم، وخاصة عند اتباع حميات غذائية، لأنه يمد الجسم بالسوائل ويحميه من الجفاف، كما أنه غني بالألياف، ولذا يجعلك تشعر بالشبع لفترات طويلة.

- البطيخ

منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، ويحتوي علي نسبة كبيرة من الماء، ولذا تناوله يحميك من التعرض لأي مضاعفات صحية، وأيضا يزيد من شعور بالشبع لفترات طويلة.

نصائح أخري تساعد علي إنقاص الوزن

كما قدم استشاري السمنة والنحافة، بعض النصائح المهمة الأخرى، التي تساهم بشكل ملحوظ في زيادة فرص إنقاص الوزن، ومنها:

- تناول كوب من الماء فور الاستيقاظ من النوم تعمل علي زيادة حرق الدهون وإنقاص الوزن.

- تناول بيضة أو فول أو جبنة قريش، في وجبة الإفطار تشعرك بالشبع لفترات زمنية طويلة.

- ممارسة التمارين الرياضية.

