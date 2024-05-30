شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للتوعية بالتصلب المتعدد.. كل ما تريد معرفته عن المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 30 مايو هو اليوم العالمي للتوعية بمرض التصلب المتعدد، هذا المرض الذي يؤثر علي الجهاز العصبي المركزي، وله العديد من الأعراض الأولية التي يجب توخي الحذر منها، حتي لا يتمكن المرض من الشخص.

ما هو التصلب المتعدد

وحول ذلك أوضح الدكتور عبد العظيم الحفني، استشاري المناعة وأمراض الدم في كلية طب عين شمس، أن مرض التصلب المتعدد يعد أحد الإعاقات غير المرئية حيث أنه يأخذ وقتا حتي يتطور ويعرض المصاب لعدم القدرة علي الحركة أو ممارسة حياته بشكل طبيعي، فهو يؤثر علي الجهاز العصبي المركزي في الجسم الذي يشمل المخ والحبل الشوكي، لافتا أن بعض الأطباء والدراسات الحديثة أوضحت أن التصلب المتعدد يعتبر من أمراض اضطراب المناعة الذاتية للجسم، ويقوم الجسم بمهاجمة نفسه.

أعراض التصلب المتعدد

قدم استشاري المناعة، العديد من الأعراض المرتبطة بمرض التصلب المتعدد، ومنها:

-عدم وضح الرؤية في حالة إصابة عصب العين.

-الضعف العام في الجسم.

-تعرض جزء في الجسم لشلل جزئي.

-التنميل الشديد.

-الرعشة.

-في الحالات المتقدمة للمرض، يصعب الحركة أو المشي.

-التوتر الشديد والعصبية المفرطة.

-الاكتئاب بسبب عدم القدرة على ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي.

أسباب الإصابة بمرض التصلب المتعدد

أكد استشاري المناعة، أن السبب الأساسي للإصابة بمرض التصلب المتعدد غير معروف، ولكن يمكن توصيف الحالة علي أن الجهاز المناعي يستهدف عن طريق الخطأ ويدمر المادة الدهنية التي تحمي الألياف العصبية في المخ، كما أن للعوامل الوراثية دور، وكثرة الالتهابات الفيروسية ، وانخفاض فيتامين د، والتدخين.

علاج التصلب المتعدد

أوضح عبد العظيم، أنه لا يوجد علاج فعال للسيطرة علي التصلب المتعدد، ولكن هناك بعض العلاجات التي تقلل من نشاط المرض، وتحد من تعرض المصاب لأي انتكاسة صحية.