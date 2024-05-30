شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن متلازمة البط؟ الأسباب وعلاقتها بالطلاب والامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة البط، تحدث غالبا لدى طلاب الجامعات، ووفقا لموقع clevelandclinic فإنها إحدى الطرق التي يمكن أن يظهر بها الاكتئاب أو القلق أو المراحل الأولية للعديد من الأمراض العقلية، عادةً كرد فعل على التوتر .



بسبب العواقب المدمرة المحتملة للاكتئاب أو القلق، يجب أن تؤخذ متلازمة البط على محمل الجد وأن تعالج بقوة، مثل معظم الحالات العاطفية، فإن الاكتئاب أو القلق المرتبط بمتلازمة البط لا يميل إلى أن يكون له سبب محدد واحد.



بل إن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة عادة ما يكون لديهم عدد من العوامل البيولوجية والنفسية والبيئية المساهمة في تطورها.

من الناحية البيولوجية، يمكن أن يرتبط الاكتئاب والقلق، وبالتالي ربما متلازمة البط، بمستويات غير طبيعية من الناقلات العصبية في الدماغ، وصغر حجم بعض مناطق الدماغ، وزيادة النشاط في أجزاء أخرى من الدماغ.



الفتيات والنساء أكثر عرضة لـ اضطرابات القلق مقارنة بالفتيان والرجال، ومن العوامل المساهمة المحتملة لهذه المتلازمة التعرض للعنف المجتمعي، والعزلة الاجتماعية، والصراعات الأبوية، والطلاق، وأسباب أخرى للاضطرابات الأسرية.

ما أعراض متلازمة البط؟

نظرًا لعدم رسمية هذا التشخيص، لا توجد معايير تشخيصية رسمية مرتبطة بمتلازمة البط، ومع ذلك، فإن الأعراض التي تم وصفها في كثير من الأحيان تشمل الظهور هادئًا، وتشمل الأعراض الأخرى الموصوفة غالبًا والمرتبطة بمتلازمة البط الشعور بأن كل شخص آخر يقوم بعمله أو يشعر به أو أنه في حالة جيدة مقارنةً بنفسه، أو أن الآخرين يدققون في الموقف أو ربما يصممونه لاختبار أدائهم.

كيف يتم تشخيص متلازمة البط؟

نظرًا لأن متلازمة البط ليست تشخيصًا رسميًا، فسيتم تقييم الاكتئاب والقلق وأي مشكلة أخرى تتعلق بالصحة العقلية، يرتبط الاكتئاب أو القلق بعدد من حالات الصحة العقلية الأخرى، مثل اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ( ADHD ) والاضطراب ثنائي القطب واضطراب ما بعد الصدمة ( PTSD ) واضطرابات التفكير مثل الفصام ، لذلك من المرجح أن يقوم المقيِّم بفحص العلامات والأعراض من الهوس الاكتئاب ( اضطراب ثنائي القطب )، تاريخ من الصدمات وغيرها من أعراض الصحة العقلية.

ولذلك، غالبًا ما يتم إجراء الاختبارات المعملية الروتينية أثناء التقييم الأولي لاستبعاد الأسباب الأخرى للأعراض.

في بعض الأحيان، قد تكون هناك حاجة للأشعة السينية أو المسح الضوئي أو اختبار تصوير آخر.

ما هو علاج متلازمة البط؟

قد يشمل علاج متلازمة البط تخفيف أي حالة طبية تسبب أو تؤدي إلى تفاقم الاكتئاب أو القلق أو ى مرض عقلى آخر.

قد تشمل الجوانب الأخرى من العلاج الداعم، مثل نمط الحياة والتغييرات السلوكية، والعلاج النفسى، وربما الأدوية للأعراض العاطفية المتوسطة إلى الشديدة.

إذا كانت الأعراض شديدة بما فيه الكفاية بحيث يكون العلاج بالأدوية مناسبًا، فمن المرجح أن يتحسن الفرد بشكل أسرع وأكثر قوة ولمدة أطول عندما يتم دمج الدواء مع العلاج النفسي.

العلاج النفسي ("العلاج بالكلام") هو نوع من استشارات الصحة العقلية التي تنطوي على العمل مع معالج مدرب لاكتشاف طرق لحل المشكلات والتعامل مع الاكتئاب.

يُستخدم عادة نوعان رئيسيان من العلاج النفسي لعلاج الاكتئاب والقلق وحالات الصحة العقلية الأخرى، وبالتالي من المحتمل أن يكونا تدخلًا فعالًا لمتلازمة البط: العلاج النفسي بين الأشخاص والعلاج السلوكي المعرفي.