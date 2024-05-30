شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يوضح طرق التغلب على ضعف الشهية عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المؤكد أنك تعلم أن اتباع نظام غذائي متوازن له تأثير كبير على جسم الإنسان، وفي حالة الأطفال، تعتبر التغذية ضرورية أيضًا لتكوين العادات الصحيحة التي سترافقهم لسنوات، يبدو مخيفا، أليس كذلك؟ خاصة إذا كان طفلك كثير الأكل.

طريقة التعامل مع الشخص صعب الإرضاء

يتساءل الكثير من الآباء الذين يعانون من ضعف الأكل عن كيفية جعل أطفالهم يأكلون "بشكل طبيعي"، إذا كنت تتساءل عن كيفية تشجيع طفلك على تناول وجبات متوازنة دون التسبب في ضرر من خلال خلق علاقة غير صحية مع الطعام.



أوضح الدكتور وجدى هاشم استشارى طب الأطفال جامعة بنها، أن طرق التغلب على ضعف الشهية عند الأطفال يشمل :



أولا: تأكدى أولا أنه ليس هناك سبب مرضى لضعف شهيته.

ثانيا: اعلمى أن شهية طفلك ونموه يقلان طبيعيا بعد السنة الأولى من عمره فلا داعى للقلق و الاضطراب.

ثالثا: لا داعى للمقارنة بين طفلك وطفل أحد الأقارب أو الجيران وذلك لاختلاف الشهية وسرعة النمو من طفل إلى أخر.

رابعا: لا تناقشى مسألة الأكل مع طفلك ولا تعطيها أهمية أمام طفلك.

خامسا: لا تحاولى إرغامه على الأكل بالتهديد أو الضرب بل ضعى أمامه الأكل من 20 إلى 30 دقيقة يأكل ما يشاء.

سادسا: اعترفى أمام طفلك بحقه في أن يختار الأكل الذى يحبه ولا داعى لإجباره على تناول طعام لا يحبه ما دام هناك البديل.

سابعا: امنعى طفلك من تناول الحلوى والشوكولاتة قبل موعد طعامه بساعتين.