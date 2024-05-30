شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرفين عن سرطان بطانة الرحم؟ حقائق لا تتجاهليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السرطانات والأورام التى قد تصيب الرحم لدى المرأة أمر محتمل لى بعض السيدات، وسرطان بطانة الرحم من الأورام الشائعة نسبيا بين السيدات، وفقا لما ذكره تقرير نشر فى موقع "ميديسين ميد سكيب" الطبى، والمعنى بالأمراض والصحة العامة، يظهؤ هذ النوع من الأورام بشكل خاص وأكثر شيوعافى مرحلة ما بعد انقطاع الدورة الشهرية، أى فى مرحلة اليأس التى تصيب السيدات.



ووفقا للتقرير فإن بعض الحالات من هذا السرطان قد تظهر علاماتها على المرأة المصابة قبل سن اليأس وقبل مرحلة انقطاع الدورة الشهرية، والوقاية من هذ السرطان وفقا لتقرير نشر فى موقع "هيلث دايركت الطبى" المعنى بالصحة العامة، فيمكن من خلال الاهتمام بالوزن المثالى وعدم الجنوح إلى السمنة، فضلا عن المتابعة منذ عمر الشباب لدى طبيب نساء مختص يتابع صحة المرأة وكتشف المشكلات مبكر، كذلك الاهتمام باستخدام وسائل منع حمل مناسبة لطبيعة جسم المرأة وحالتها، فضلا عن استئصال الؤحم فى الوقت المناسب أو استئصال الأورام أو المشكلات التى تصيبه فى مراحل مبكرة قبل لاصابة بهذه المشكلة، لان مشكلات الرحم فى كثير من الأحيان تصبح مضاعفاتها ومضاعفات اهمالها الإصابة بهذا الورم.

لا يمكن اهمال علاج مشكلات الرحم، والتى قد تؤدى لهذه السرطانات الرحمية، وذلك لأن أبرز مضاعفات سرطان بطانة الرحم تتمثل فى، التأثير الشديد على فرص الانجاب لمن لم تصل لسن اليأس بعد، فضلا عن بعض العلامات والأعراض الناتجة عن المضاعفات مثل هبوط المهبل فى بعض الحالات، كذلك تغير والتهباات فى المثانة، مع الاصابة بمشكلة فى المهبل مثل الجفاف الشديد الذى تشعر به المريضات بهذ النوع من السرطان فى بطانة الرحم.

ويحدد الاطباء الخيارات المتاحة للعلاج وفقا للحالة، سواء بالاتئصال أو بالعلاجات الإشعاعية أو الكيماوية أو الهرمونية وغيرها الخيارات.