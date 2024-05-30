شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات إيجابية تحدث في الجسم عقب الإقلاع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اليوم العالمي لـلاقناع عن التدخين ايوافق غدا 31 مايو ويعد الإقلاع عن هذه العادة المضرة للصحة من أفضل القرارات التي يمكنك اتخاذها، وستبدأ التغييرات الإيجابية في جسمك بالحدوث على الفور تقريبًا، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.



الهدف من اليوم العالم للإقلاع عن التدخين هو رفع مستوى الوعي حول مخاطر التبغ وكيف يؤثر بصمت على جوانب مختلفة من صحتك، مما يعرضك لخطر الموت المبكر والأمراض.



فيمكن أن يؤدي التدخين إلى إتلاف الرئة ببطء ويسبب أمراضًا مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن ، كما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الرئة مثل الالتهاب الرئوي والسل، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم بعض أمراض الرئة الموجودة، مثل الربو.



لم يفت الأوان بعد للإقلاع عن التدخين وتحسين صحتك بشكل كبير، مما يقلل من فرص الإصابة بالعديد من أمراض القلب.



ويمكن أن يؤدي التدخين أيضًا إلى إتلاف القلب والأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، ومن بينها سرطان الرئة الذي يعد السبب الرئيسي لوفيات السرطان لدى البشر.



لم يفت الأوان بعد للإقلاع عن التدخين وتحسين صحتك بشكل كبير، مما يقلل من فرص الإصابة بالعديد من أمراض القلب.



ويمكن أن يؤدي الإقلاع عن التدخين إلى تحسين الدورة الدموية ووظائف الرئة وتقوية جهاز المناعة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وحتى تحسين حاسة التذوق والشم لديك.

يعد الإقلاع عن التدخين أحد أفضل القرارات التي يمكنك اتخاذها من أجل صحتك، والتغيرات الإيجابية في جسمك تبدأ بالحدوث على الفور تقريبًا.

فوائد الإقلاع عن التدخين - تحسين الدورة الدموية

في غضون 20 دقيقة من الإقلاع عن التدخين، ينخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وفي غضون 12 ساعة، تعود مستويات أول أكسيد الكربون في الدم إلى وضعها الطبيعي.

- تحسين وظيفة الرئة

في غضون أسابيع، تبدأ وظيفة الرئة في التحسن. تبدأ الهياكل الصغيرة التي تشبه الشعر في رئتيك والتي تسمى الأهداب في استعادة وظيفتها الطبيعية، وإزالة المخاط والحطام بشكل أكثر كفاءة. وهذا يؤدي إلى تقليل السعال وضيق التنفس.

- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

يؤدي التدخين إلى إتلاف القلب والأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. عند الإقلاع عن التدخين، يبدأ خطر الإصابة بالنوبات القلبية في الانخفاض خلال 24 ساعة فقط. مع مرور الوقت، يستمر خطر إصابتك في الانخفاض، ويقترب من خطر غير المدخنين.

-تحسين حاسة التذوق والشم

التدخين يُضعف حاستي التذوق والشم. وفي غضون أيام من الإقلاع عن التدخين، قد تلاحظ أن مذاق الطعام أفضل وأن الروائح أصبحت أكثر حيوية. وهذا يمكن أن يعزز استمتاعك بالطعام ويساهم في اتباع نظام غذائي أكثر صحة.

- جهاز مناعة أقوى

التدخين يضعف جهاز المناعة، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض. يساعد الإقلاع عن التدخين على تقوية جهاز المناعة، مما يقلل من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد والأنفلونزا.



