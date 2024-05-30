شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على العلاقة بين ارتفاع نسبة الكولسترول وانقطاع الطمث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم تعد من الأمور التي تظهر علي أي شخص، ولكنها تظهر علي بشكل خاص علي النساء خلال فترة انقطاع الطمث، والسبب يرجع لبعض التغيرات الفسيولوجية التي تتعرض لها النساء خلال هذه الفترة، وذلك وفقا لتصريح خاص من الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والتوليد في كلية طب عين شمس.



وأوضح أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة والتعرض لارتفاع نسبة الكوليسترول بعد انقطاع الطمث، ومن أبرزها انخفاض نسبة هرمون الإستروجين، والتعرض لزيادة الوزن الذي تصاب به الكثيرات خلال فترة انقطاع الدورة الشهرية، بالإضافة إلى قلة الحركة وعدم ممارسة أي نشاط.



وأضاف استشاري النساء والتوليد، أنه أيضا التاريخ العائلي له عامل واضح في تعرض النساء خلال فترة انقطاع الطمث لارتفاع نسبة الكولسترول بالدم، كما أنهن يصبحن أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر، وارتفاع ضغط الدم.



وأشار إلي أن النساء التي أصيبت بارتفاع في نسبة الكولسترول بعد إنقطاع الطمث تصبحن أكثر عرضة للإصابة بالنوبة القلبية، والتعرض للإصابة بأمراض الشرايين، والسكتة الدماغية.



وقدم بعض النصائح الوقائية لتجنب الإصابة بارتفاع الكوليسترول بعد انقطاع الطمث، ومن أهمها ممارسة التمارين الرياضية 3 أيام في الإسبوع، اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات ، تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، وتجنب التعرض لزيادة الوزن، و الإقلاع عن التدخين، وأخذ قسك كافي من النوم يوميا.

