شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلاقة بين الإصابة بالالتهابات والصحة العقلية عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتهابات الشائعة، مثل التهاب الحلق العقدي أو الحمى القرمزية، يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الصحة العقلية لدى الأطفال، وربطت الأبحاث بعض أنواع العدوى بالأمراض العقلية مثل الفصام والاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

وفقًا لدراسة دنماركية حديثة فإن الأطفال الذين أصيبوا بالتهابات حادة، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا، والتي تتطلب دخول المستشفى، كانوا أكثر عرضة بنسبة 84% لتشخيص إصابتهم باضطراب عقلي في وقت لاحق وأكثر عرضة بنسبة 42% لوصف أدوية له، حتى الالتهابات الخفيفة، مثل عدوى الأذن كما لاحظ الباحثون أن علاج التهاب الحلق أو البكتيريا العقدية بالمضادات الحيوية يزيد من هذه المخاطر بنسبة 40% و22% على التوالي، حيث تنتشر هذه الكائنات إلى الدماغ وتسبب عدوى الدماغ أو التهاب السحايا. وهذا يؤدي إلى العديد من المضاعفات مثل النوبات، وفقدان السمع، ومشاكل في الذاكرة، ومشاكل في التركيز، وبعض هذه الكائنات قد تتسبب أيضًا في قيام جهاز المناعة لدينا بمهاجمة خلايا الدماغ الخاصة به، مما يسبب العديد من المضاعفات العصبية والنفسية.

بعض الأعراض الشائعة تشمل:

قصور الانتباه

أعراض الوسواس القهري (OCD).

التشنجات اللاإرادية

التهيج

قلق

تدهور الأداء المدرسي

لاحظ أن الأعراض يمكن أن تبدأ فجأة وتحدث في نوبات تستمر بضعة أيام أو أسابيع بعد الإصابة بالمكورات العقدية.

التشخيص والإدارة

لتشخيص مشاكل الصحة العقلية المرتبطة بالعدوى، انتبه إلى أي أعراض جديدة لدى الأطفال، والتي قد تشمل الغضب المفاجئ وغير المبرر، وتغيرات الشخصية، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، والقلق، وتدهور المهارات المدرسية، والنقطة الأساسية هي أن هذه الأعراض تظهر بشكل مفاجئ للغاية وتكون شديدة .

يمكنك أيضًا اصطحاب طفلك إلى الطبيب، حيث قد يوصي بإجراء اختبارات معملية معينة، بما في ذلك:

مسحة من الحلق

اختبار الدم لجسم مضاد

يتضمن العلاج ما يلي:

المضادات الحيوية، بمجرد أن تؤكد الاختبارات وجود المكورات العقدية

العلاج السلوكي المعرفي (CBT)

وإذا تم العلاج بشكل مناسب، تتحسن الأعراض بشكل عام خلال 4-6 أسابيع. ومع ذلك، فإنها قد تظهر مرة أخرى بعد الإصابة بالبكتيريا العقدية مرة أخرى.