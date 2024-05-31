شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى التوحد.. نصائح للتعامل مع القلق المصاحب له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التوحد أحد الاضطرابات العصبية التي تعرض المصاب بعدم القدرة علي التواصل مع الآخرين، سواء بالكلام أو بالسلوك، وعادة ما تبدأ أعراضه بالظهور قبل عمر 3 سنوات، وذلك وفقا لما أوضحه الدكتور محمد علي استشاري الطب النفسي في القصر العيني.

وأكد استشاري الطب النفسي، أن الأطفال المصابون بالتوحد يتعرضون لقلق شديد، ويجب إدارة هذا الأمر عن طريق تزويدهم بمهارات التأقلم في وقت مبكر، ولكن هذا يتم بعد علاج بعض المشاكل التي يمرون بها، كالحساسية الزائد عن مشاهدة التلفاز، أو سماع أصوات عالية، كما أن تعرضهم لاختلافات التواصل مع الآخرين تزيد شعورهم بالقلق بسبب عدم قدرتهم علي إيصال ما يشعرون به.

وأضاف، أن هناك أنواع متعددة للقلق الذي يشعر به الطفل المصاب بالتوحد، ومنها:

-اضطراب القلق العام ، وهذا النوع مستمر وبدون وجود محفز محدد.

-اضطراب القلق الاجتماعي، ينشأ القلق في المواقف الاجتماعية.



وقدم استشاري الطب النفسي، بعض النصائح لإدارة القلق لدي مصابي التوحد، ومنها:

- تحديد سبب القلق

- مهارات التنظيم الذاتي التي تعتمد علي التهدئة الذاتية مثل التنفس العميق، وتمارين اليقظة الذهنية.

- ممارسة التمارين الرياضية يوميا تحسن الشعور بالقلق.

وأخيرا، أكد على ضرورة تزويد الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد بمهارات التأقلم وتقنيات التنظيم الذاتي في وقت مبكر يمكن أن يحسن نوعية حياتهم بشكل كبير ويساعدهم على إدارة القلق بشكل أكثر فعالية.

