شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريدين معرفته عن الحمل العنقودى ومضاعفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في رحلة السعي للحمل ربما قد سمعت عن مصطلح الحمل العنقودى، على الرغم من ندرته، إلا أنه حالة خطيرة تتطلب تشخيصًا وعلاجًا سريعًا.

أوضح تقرير موقع هيلث سايد أن الحمل العنقودي، المعروف أيضًا باسم الشامة المائية، هو شكل غير سرطاني، من بين كل 714 حالة حمل تتطور حالة واحدة إلى حمل عنقودى.

في الحمل الطبيعى، يتم تخصيب البويضة بواسطة حيوان منوي واحد، مما يؤدي إلى نمو الجنين والمشيمة التي تغذي الجنين المتنامي، في الحمل العنقودى الكامل، يقوم الحيوان المنوي بتخصيب البويضة الفارغة، وبالتالي لا يتكون أي جنين، هذا الورم وكأنه أكياس صغيرة مملوءة بالماء تحاكي عنقود العنب".

المشيمة غير الصحية التي تتكون على هذا النحو تحتوي على أكياس أو أورام مملوءة بالسوائل تنتج هرمون الحمل المسمى (hCG). هذا الهرمون تفرزه المشيمة السليمة أثناء الحمل، مما يجعلك تشعرين بالحمل ويعطيك نتيجة إيجابية إختبار الحمل.

أعراض الحمل العنقودي

ـ الغثيان أثناء الحمل.

ـ غالبًا ما يحاكي الحمل العنقودي أعراض الحمل الطبيعي في البداية، بما في ذلك غياب الدورة الشهرية مع اختبارات الحمل الإيجابية والغثيان أو القيء وألم الثدي، ومع ذلك، قد تظهر بعض العلامات مثل:

النزيف المهبلي هو العرض الأكثر شيوعًا (60٪) ويمكن أن يتراوح من بقع خفيفة إلى نزيف حاد، وغالبًا ما يحدث في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

الغثيان والقيء الشديد

عادة ما يكون حجم الرحم أكبر من المتوقع بالنسبة لعمر الحمل.

قد تخرج كيسات تشبه العنب من المهبل

ومن الأعراض الأخرى الأقل شيوعًا فرط نشاط الغدة الدرقية، والبداية المبكرة لارتفاع ضغط الدم الشديد، وتورم البطن. نادرًا ما قد تسعل دمًا أو تصاب بنوبات.

يجب عليك استشارة طبيب أمراض النساء على الفور إذا شعرت بأي من هذه الأعراض.