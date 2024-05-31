شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على الصداع الهرموني وعلاقته بفترة الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصداع الهرموني هو نوع من أنواع الصداع الذي يحدث أثناء الدورة الشهرية، فالتعرض للتقلبات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية يمكن أن يؤثر على حدوث الصداع، و الأوقات الأكثر شيوعًا التي يحدث فيها الصداع الهرموني هي أثناء فترة التبويض أيضا قبل بدء الحيض مباشرة، وذلك وفقا لما نشره موقع hindustantimes.



خلال الدورة الشهرية، تتغير مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون، مما يؤدي إلى تغيرات في أجهزة الجسم، فهرمون الإستروجين له تأثيرات وقائية عصبية وهو مهم لتنظيم الناقلات العصبية والأوعية الدموية.



إن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين قبل الدورة الشهرية مباشرة هو المسئول عن التسبب في الصداع، فيؤدي انخفاض مستويات هرمون الاستروجين إلى انقباض الأوعية الدموية في الدماغ، مما يؤثر بشكل أكبر على تدفق الدم، وهذا أيضًا مسئول عن الصداع.فالتقلبات الهرمونية خلال الدورة الشهرية يمكن أن تؤدي إلى استجابات مناعية وتعزز الالتهاب. وهذا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الصداع.



كما أنه أثناء فترة الإباضة أي فترة التبويض ، يخضع الجسم لتغيرات هرمونية يمكن لهذه التغييرات أن تخفض عتبة إثارة الصداع النصفي.

