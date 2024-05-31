شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق بين أورام المخ الحميدة والخبيثة وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أورام الدماغ هي نمو غير طبيعي للخلايا الداعمة داخل الدماغ والأنسجة التي تغطيه، وفي حين أن جميع سرطانات الدماغ هي أورام، فليست كل أورام الدماغ سرطانية، يمكن لأورام المخ الخبيثة أن تغزو الأنسجة المحيطة وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، في حين أن الأورام الحميدة لا تفعل ذلك عادةً. وفي حين أن الأورام التي نشأت في أجزاء أخرى من الجسم يمكن أن تنتشر إلى الدماغ عبر مجرى الدم، فإن أورام الدماغ الأولية تقتصر على الدماغ، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

أسباب وأنواع أورام المخ ورم دماغي

الطفرة الجينية هي السبب الرئيسي لسرطان الدماغ، تعد أورام المخ ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الأطفال بعد سرطان الدم، وبحسب الجمعية الوطنية لأورام الدماغ حوالي 70% من أورام المخ التي يتم تشخيصها لدى البالغين تكون حميدة والـ 30% المتبقية تكون خبيثة. وهناك حوالي 120 نوعًا مختلفًا من أورام المخ التي تتميز بالحجم والموقع والخلية الأصلية ودرجة الأورام.

أورام الدماغ الحميدة

بشكل عام، تعتبر أورام المخ الحميدة غير سرطانية وتنمو ببطء. ويمكن أن تنتج الأعراض عن طريق الضغط على الهياكل المحيطة، على الرغم من أنها لا تهدد الحياة في كثير من الأحيان، وتشمل الأشكال الشائعة لأورام الدماغ الحميدة الأورام السحائية، والأورام الدبقية منخفضة الدرجة، وأورام الغدة النخامية، والأورام العصبية الصوتية.

أورام الدماغ الخبيثة

أورام المخ الخبيثة، من ناحية أخرى، هي نمو سرطاني يتطور بسرعة ولديه القدرة على التسلل بسرعة إلى الأنسجة المحيطة. و يتم تصنيف أورام المخ هذه وفقًا لأصلها وشدتها، حيث يعتبر الورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال أحد أكثر الأنواع عدوانية.

أعراض ورم الدماغ

ضعف اليد والساق

كلام غير واضح

فقدان السمع والذاكرة

عدم التوازن وسوء تنسيق حركات اليد والساق (في حالة أورام المخيخ)

تشخيص ورم في المخ

ورم دماغي

علاج الأورام من الدرجة الأولى والثانيةأورام الدماغ من الدرجة الأولى والثانية عادة ما تكون غير عدوانية. يتم علاجهم بالجراحة والمراقبة المستمرة للمريض للتأكد من عدم تكرار أو نمو الورم. علاج أورام الدرجة الثالثة والرابعة"في حالات الأورام من الدرجة الثالثة والرابعة، فإنها تتطلب علاجًا إشعاعيًا وكيميائيًا يتجاوز الجراحة. أثناء العلاج الإشعاعي، يتم استخدام الأشعة السينية عالية الطاقة لتدمير الخلايا السرطانية أو إيقافها أو إبطاء نموها

في الحالات التي تتطلب العلاج الكيميائي، يستخدم طبيب الأورام الأدوية لتدمير الخلايا السرطانية عن طريق وقف نموها وقدرتها على التكاثر. تنتقل أدوية العلاج الكيميائي الجهازية عبر مجرى الدم للوصول إلى الخلايا السرطانية. بعض الطرق الأكثر شيوعًا لإعطاء العلاج الكيميائي هي من خلال الحبوب، التي يتم ابتلاعها أو من خلال الحقن في الوريد (IV). وفي الآونة الأخيرة، تم استخدام العلاج المناعي لأورام الدماغ عالية الجودة. يستهدف العلاج الموجه الجزيئات المشاركة في تطور الورم المبكر.