شكرا لقرائتكم خبر عن ما الرابط بين مرض كرون وأمراض الكبد؟ طرق الفحص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن أمراض الأمعاء الالتهابية مثل التهاب القولون التقرحي (UC) ومرض كرون تؤثر في المقام الأول على الأمعاء، إلا أن كلاهما مرتبط بمجموعة من المشكلات الأخرى في جميع أنحاء الجسم، وفقا لمراجعة نشرت في المجلة العالمية لأمراض الكبد ، فإن ما يصل إلى 50 % من الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء يعانون من آثار جانبية للمرض تمتد خارج القناة الهضمية. وتعد حالات الكبد من أكثر الحالات شيوعًا، حيث يعاني ما يصل إلى 30 % من الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء من تشوهات الكبد ويتم تشخيص 5 % منهم بمرض الكبد المزمن وفقا لما نشره موقع everydayhealth

و تشمل المضاعفات الشائعة الأخرى ما يلي:

التهاب الكبد المناعي الذاتي، وهو التهاب في الكبد يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا الكبد، وليس من عدوى فيروسية كما هو الحال مع الأشكال الأخرى من التهاب الكبد.

حصوات المرارة، والتي تحدث عندما تتصلب الصفراء المستخدمة في عملية الهضم والمخزنة في المرارة وتشكل حصوات لا يمكنها المرور، والمرضى الذين يعانون من مرض كرون لديهم خطر أكبر للإصابة بحصوات المرارة، لأن مرض كرون يسبب سوء امتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء الدقيقة".

التهاب القنوات الصفراوية في الكبد، يؤدي هذا الالتهاب، الذي يؤثر على حوالي 3% من الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي وعدد أقل من المرضى المصابين بداء كرون، إلى تندب القنوات الصفراوية والكبد في النهاية، مما يمنع الصفراء من التدفق بشكل طبيعي

ووفقا لمؤسسة كرون والتهاب القولون، فإن معظم أمراض الكبد قابلة للشفاء، لكن حوالي 5 % من الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء (IBD) يعانون من مرض كبدي خطير قد يؤدي إلى فشل الكبد.

كيفية الوقاية من أمراض الكبد عند الإصابة بمرض كرون

على الرغم من وجود عوامل أخرى لدى الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء كرون ، إلا أن أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد هي الحفاظ على وزن صحي من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة، و يعد أسلوب الحياة النشط الذي يمكن تعديله أثناء النوبات أمرًا أساسيًا للأشخاص الذين يعانون من مرض كرون، والأمر كله يعتمد على ما يفضله المريض، ولذلك افعل شيئًا بشكل روتيني واحتفظ به كعادة حتى لو كان التمرين لمدة 5 إلى 10 دقائق كل يوم، فهذا أفضل من لا شيء على الإطلاق."

كم مرة يتم فحص أمراض الكبد؟

نظرًا لأن مرض الكبد عادةً ما يظهر أعراضًا فقط خلال المراحل المتقدمة جدًا، مثل تليف الكبد أو فشل الكبد، فمن الضروري تحديد المرض بينما لا يزال في المراحل المبكرة من أجل علاجه أو ربما عكسه، تعد المراقبة المنتظمة لإنزيمات الكبد والتي يمكن أن تكون مؤشرًا لمرض الكبد — خطوة أساسية في الاكتشاف المبكر.

وإذا كان المريض مصابًا بمرض كرون، يفضل اجراء اختبارات سنوية على الأقل إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بأمراض الكبد، فيمكن تقييمها مبكرًا أو بشكل متكرر." و الأشخاص الذين لديهم خطر متزايد للإصابة بأمراض الكبد إما بسبب تاريخ العائلة أو بسبب حالة كامنة مثل السمنة أو مرض السكري يجب عليهم التحدث مع طبيبهم بشأن إجراء الاختبار كل ستة أشهر.