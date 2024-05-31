شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الرابط بين ارتفاع ضغط الدم وضربة الشمس فى ارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر ضربة الشمس حالة طبية طارئة لأنها أشد أشكال الإصابة الناجمة عن الحرارة، وتحدث هذه الحالة عندما يتعرض الفرد لدرجات حرارة عالية أو زيادة المجهود البدني في الطقس الحار، وهذا الوضع يمكن أن يهدد حياة أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، إن مزيج من ضغط الدم والحرارة الشديدة يضع القلب تحت الضغط مما يؤدي إلى نوبة قلبية وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى ضربة الشمس مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية، ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الضغط على القلب والأوعية الدموية وتؤدي ضربة الحرارة إلى الجفاف وارتفاع درجة حرارة الجسم ، و السكتة الدماغية هي مرض خطير يحدث بسبب الحرارة الشديدة، ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، ومن المهم اتخاذ تدابير وقائية مثل البقاء رطبًا، وتجنب ساعات الذروة للحرارة".

وارتفاع ضغط الدم المعروف أيضًا باسم "القاتل الصامت" هو حالة صحية تؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم، في هذه الحالة، تصبح قوة الدم عالية للغاية، وتضغط على جدران الشرايين. وفي النهاية قد يسبب مشاكل صحية مثل أمراض القلب، أمر شائع ولكنه قد يكون خطيرًا إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب.و الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يرون أي أعراض.

كشف التقرير أن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أم لا هي فحصه. ويمكن علاجه عن طريق إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة، مثل تناول طعام صحي والإقلاع عن التبغ وزيادة النشاط البدني، على الرغم من أن بعض الأشخاص قد لا يزالون بحاجة إلى تناول الأدوية.