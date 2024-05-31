شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات لتجنب متاعب المعدة والتسمم الغذائى فى رحلة الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ علي الصحة العامة أثناء وقبل وبعد أداء فريضة الحج، أمر ممكن عن طريق العديد من النصائح التي يجب القيام بها، وحول ذلك أوضحت الدكتورة يمنى علي استشاري الباطنة في كلية طب المنيا، أن هناك العديد من الأشياء التي يجب القيام بها من قبل الحجاج للحفاظ على صحتهم وتجنب تعرضهم للعدوى أو التسمم الغذائي أو السكتات الدماغية، ومشاكل القلب.

التسمم الغذائي

وأكدت استشاري الباطنة، أن العديد من الحجاج قد يتعرضون للإصابة بـ التسمم الغذائي، والإصابة بالإسهال والهبوط والتعب الشديد، ويرجع السبب الأساسي للإصابة والتعرض للتسمم الغذائي هو تناول الطعام غير المطهو جيدا، أو حفظه بشكل غير صحي، فهذا يساعد علي نمو البكتيريا الضارة، وهذا يزيد من فرص الإصابة والتعرض لـلإسهال، والتسمم.



وأضافت، أن الإصابة بالتسمم الغذائي ترجع إلى تأثر الطعام بالحرارة العالية للطقس.

نصائح للحماية من التسمم الغذائي خلال الحج

وقدمت استشاري الباطنة، بعض النصائح المهمة والصحية التي تساهم بشكل كبير في في تقليل فرص الإصابة بالتسمم الغذائي خلال الحج، ومنها:

-الاهتمام بنظافة اليدين جيدا.

-الاهتمام بتناول الطعام الصحى.

-تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي علي التسبيكات لفترة أكثر من ساعتين لأنها قد تزيد من التسمم.

-الاهتمام بتبريد الطعام جيدا، واختبار الطعام قبل تناوله.

نظام غذائي خلال التسمم الغذائي في الحج

أشارت استشاري الباطنة، على ضرورة تناول الخبز الأبيض والبطاطس المسلوقة والمكرونة والموز والتفاح واللحوم قليلة الدهون عند الإصابة بالتسمم الغذائي.

