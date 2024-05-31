شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين .. اختبارات وفحوصات مهمة للمدخن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التدخين يؤثر على صحتك بطرق مختلفة، لذا فى اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، الذى يوافق 31 مايو من كل عام، يجب على المدخن إجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته، وفقا لموقع healthshots، ومنها:

- قياس التنفس

يقيس هذا الاختبار وظيفة الرئة عن طريق تحديد كمية الهواء التي يمكن للشخص أن يزفرها بعد أخذ نفس عميق ومدى سرعة الزفير، وأثناء الاختبار، تحتاج إلى التنفس من خلال قطعة الفم المتصلة بمقياس التنفس، ليس هناك حاجة لأي تحضيرات خاصة لهذا الاختبار، ويستغرق في الغالب حوالي 15 دقيقة، و يساعد في الكشف عن العديد من الحالات مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، إذا كنت مدخنًا، قم بإجراء الاختبار مرة واحدة كل ستة أشهر.

- تصوير الصدر بالأشعة السينية

فهو يوفر صورًا للرئتين وتجويف الصدر، ويساعد على اكتشاف التشوهات، مثل التهابات الرئة أو أمراض الرئة المزمنة أو سرطان الرئة، سيُطلب منك إزالة أي أجسام معدنية قبل إجراء الأشعة السينية، ويستغرق هذا بضع دقائق، وينبغي القيام بذلك مرة واحدة فى السنة.

- اختبارات مرض السكري

الأفراد الذين لديهم عادة التدخين هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 30 إلى 40 % مقارنة بغير المدخنين، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يتم إجراء اختبار مرض السكري من خلال فحص عينة الدم في مختبر التشخيص، لإجراء اختبار مرض السكري ، يلزم الصيام من 10 إلى 11 ساعة، يقيس مستوى السكر في الدم أثناء الصيام نسبة السكر في الدم عند عدم تناول الطعام خلال 10 ساعات، بعد ذلك، يتم إجراء اختبار تحمل الجلوكوز عن طريق الفم لقياس مستويات السكر في الدم بعد تناول السوائل السكرية، قم بإجراء الاختبار مرة واحدة في السنة.

- الأشعة المقطعية

الأشعة المقطعية توفر صورًا مقطعية تفصيلية لرئتي الشخص، وهي أكثر حساسية من الأشعة السينية للصدر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة، سيُطلب منك الاستلقاء على طاولة تنزلق داخل جهاز التصوير المقطعي المحوسب، التحضير لهذا الامتحان ينطوي على الصيام لبضع ساعات، يتم الفحص خلال حوالي 10 إلى 30 دقيقة، يعد هذا اختبارًا متقدمًا ويجب إجراؤه فقط إذا تمت الإشارة إلى بعض التغييرات في الاختبارات الأولية الأخرى.

-إيكوا علي القلب

يسجل هذا النشاط الكهربائي للقلب ويستخدم للكشف عن أمراض القلب في هذا، يتم وضع أقطاب كهربائية على صدر المريض وذراعيه وساقيه. ليست هناك حاجة إلى أي تحضيرات خاصة للاختبار الذي يستغرق حوالي 5 إلى 10 دقائق فقط. يجب على المدخنين إجراء هذا الاختبار مرة واحدة في السنة.

- اختبار فيتامين د

ارتبط التعرض للتدخين الإيجابي والسلبي بزيادة خطر نقص فيتامين د لدى المشاركين خلال دراسة أجريت عام 2022 نُشرت في مجلة العلوم البيئية وأبحاث التلوث ، اختبار فيتامين د هو اختبار دم غير صائم ويمكن إجراؤه في أي مركز تشخيص. يقول الخبير إنه يمكن القيام بذلك مرة واحدة في السنة.

