شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تحمى نفسك من الجفاف في الحج.. اتبع هذه النصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج، ومن المهم آخذ بعض التدابير الوقائية للحفاظ على صحتهم والوقاية من الأمراض أو أى مخاطر قد يتعرضون لها أثناء أداء مناسك الحج، ولعل أبرز المشاكل التي قد تواجه الحجاج هى الجفاف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والتعرض لأشعة الشمس، لذلك من المهم الحفاظ جيدًا على رطوبة جسمك لضمان حج صحى.

أعراض الإصابة بالجفاف

ويشير موقع "Healthline" إلى مجموعة من الأعراض قد يعانى منها الحجاج تدل على الجفاف، على النحو التالى:

- الشعور بالعطش الشديد

- الشعور بالتعب

- جفاف الفم والشفتين

- قلة عدد مرات التبول عن المعتاد

أسباب الإصابة بالجفاف:

- عدم شرب كمية كافية من الماء

- الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوى على الكافيين مثل الشاي والقهوة

- تناول المشروبات التي تحتوى على نسبة عالية من السكريات

- زيادة التعرق

- تناول بعض الأدوية المدرة للبول

فيما يلى.. مجموعة من النصائح والإرشادات للوقاية من الجفاف عند أداء مناسك الحج:

- الحرص دائمًا على تناول ما يكفى من الماء، حتى لو لم تشعر بالعطش، ويُفضل شرب كوبًا من الماء كل ربع ساعة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة.

- تناول الخضراوات والفاكهة التي تحتوى على نسبة عالية من الماء من أجل الحفاظ على رطوبة جسمك باستمرار وتجنب الأطعمة التي تمنحك شعورًا بالحرارة وتفقدك الكثير من السوائل في جسمك.

- في الوقت نفسه يجب الحرص على الإفراط في شرب الماء لأن ذلك قد يسبب حالة طبية خطيرة، كما يجب أن يكون شرب الماء بشكل منتظم وليس عشوائيًا من خلال تناول كمية كبيرة من الماء بعد فترة عطش طويلة.

- التقليل من مشروبات الكافيين ويمكن منعها خاصة في الأيام التي تؤدى فيها المناسك في وقت الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة، ويفضل التقليل أيضًا من المشروبات الى تحتوى على نسبة عالية من السكر.