شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة.. إزاى تتخلص من إدمان الموبايل وقت الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة، حيث يسعى الطلاب لأن يكون كل تركيزهم على المذاكرة مع البعد كل البعد عن أي شيء قد يعطلهم عن التركيز في هذه الفترة الحرجة، خاصة الموبايل الذى يعتبر أكبر إدمان في الوقت الحالي للكبار والصغار وجميع الفئات تقريبًا، ويقدم موقع "psychcentral" نصائح فعالة للتخلص من إدمان الموبايل خاصة في فترة الامتحانات.

فيما يلى.. نصائح لطلاب الثانوية العامة للتخلص من إدمان الموبايل خلال فترة الامتحانات:

- غلق إشعارات الموبايل

وهذا أمر مهم جدًا للتخلص من إدمانك للموبايل، حيث أن صوت الإشعارات يحفزك على استخدام الموبايل، ولكن بغلق الإشعارات يكون ذلك عاملًا يساعدك على الابتعاد عن هاتفك خاصة أثناء المذاكرة.

- تجنب استخدام الموبايل قبل النوم

النوم مهم جدًا خلال فترة الامتحانات، من أجل الشعور بالاسترخاء الجيد والتحفيز على التذكير والتركيز العالى أثناء الامتحانات، لذلك من المهم تجنب استخدام الموبايل قبل النوم لأنه يؤثر على جودة نومك ويجعلك تشعر بالقلق، كما يفضل ألا تتركه بجوارك اثناء النوم.

- حذف التطبيقات المحفزة على هاتفك

لكل شخص منا اهتماماته عند استخدام الهاتف، لذلك من أجل الحفاظ على تركيزك في الامتحانات وإيقاف شغفك بالموبايل، يمكنك حذف التطبيقات التي تجذب انتباهك للموبايل ولو لفترة وجيزة لحين الانتهاء من المذاكرة والامتحانات.

- تحديد جدول زمنى لاستخدام الموبايل

إذا كنت لا تستطيع السيطرة على إدمانك للموبايل، يمكنك تحفيز نفسك من خلال إنجاز بعض المهام المتعلقة بالمذاكرة ثم تستخدم الموبايل بعدها كنوع من التحفيز ولكن لفترة وجيزة قُم بتحديدها لنفسك قبل العودة مرة أخرى لمواصلة المذاكرة.

- حاول الابتعاد عن الموبايل قبل الامتحان بيوم

إذا كان لديك امتحان الثانوية العامة في اليوم التالى، يفضل التركيز قبلها بيوم فقط على المذاكرة والابتعاد نهائيًا عن الموبايل من أجل الحفاظ على تركيز ويمكن القيام بذلك بإبعاد الموبايل عن غرفتك أو غلقه أو وضعه في غرفة أخرى أو حتى تركه على وضع الصامت.