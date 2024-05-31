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القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة خلال موجة الحر، يصبح الحفاظ على مستويات الطاقة أمرًا مهمًا للصحة الجسدية والعقلية، وتلعب التغذية السليمة دورًا في مساعدة جسمك على التعامل مع الحرارة الشديدة، وترطيب الجسم ومقاومة الجفاف وهو ما نتعرف عليه فى السطور التالية، بحسب موقع "تايمز ناو".

فاختيار الوجبات الخفيفة الغنية بالعناصر الغذائية يمنع الجسم من إنفاق الطاقة الزائدة على عملية الهضم، علاوة على ذلك، فإن إعطاء الأولوية للأنشطة الخارجية خلال الساعات الباردة، مثل الصباح الباكر أو المساء، يقلل من التعرض للحرارة الشديدة، وبالتالي يقلل من خطر التعب والخمول.

ماذا تأكل لتحافظ على نشاطك أثناء موجة الحر؟

البقاء رطبًا أمر ضروري

أثناء الطقس الحاروموجة الحر، يفقد جسمك المزيد من الماء من خلال العرق، مما قد يؤدي إلى الجفاف إذا لم يتم تجديده. اهدف إلى شرب ما لا يقل عن 2-3 لتر من الماء يوميًا.

ابدأ يومك بتناول الأطعمة والمشروبات الخفيفة والمرطبة

- عصير البطيخ: مزيج من عصير البطيخ وأوراق النعناع وقليل من عصير الليمون.

- الشوفان: اخلط الشوفان مع حليب اللوز وبذور الشيا وحفنة من التوت، اتركه طوال الليل لتناول وجبة فطور باردة.

- سلطة الفواكه: وعاء من الفواكه المشكلة مثل البرتقال، والعنب، والبطيخ. تحتوي هذه الفاكهة على نسبة عالية من الماء وغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية.

اجعلها خفيفة ومغذية

- سلطة الخيار والطماطم: اخلط الخيار والطماطم والبصل الأحمر والفلفل الحلو مع صلصة زيت الزيتون وعصير الليمون والملح والفلفل أضف بعض جبن الفيتا للحصول على البروتين.

- لفائف الدجاج المشوي: استخدم خبز تورتيلا القمح الكامل المحشو بالدجاج المشوي أو وهذا يوفر البروتين دون جعل الوجبة ثقيلة جدًا.

أطعمة منعشة فى الجو الحار

- الزبادي بالعسل والمكسرات: وعاء من الزبادي المبرد المغطى برذاذ من العسل ورشة من المكسرات يوفر توازناً جيداً بين البروتين والدهون والسكريات الطبيعية.

- عصير جوز الهند: مجدد طبيعي للمعادن يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم ونشاطه.

- سلطة الكينوا: مزيج من الكينوا المطبوخة والخيار المقطع والطماطم والبقدونس وصلصة زيت الزيتون والليمون. أضف بعض الحمص المشوي لمزيد من البروتين.

- الخضار المطهية على البخار والأرز البني: وجبة بسيطة وسهلة الهضم ولن تزيد من إرهاق جسمك قبل النوم. يُتبل بالأعشاب مثل الريحان والكزبرة لمزيد من النكهة.

أنهي اليوم بترطيب خفيف

- شاي الأعشاب: يمكن أن يكون شاي البابونج أو النعناع مهدئًا ويساعد على الهضم قبل النوم.

- الماء المنقوع: احتفظي بإبريق من الماء المملوء بشرائح الخيار وأوراق النعناع والليمون في الثلاجة للشرب طوال المساء.

نصائح غذائية يجب وضعها في الاعتبار

- تجنب الأطعمة الثقيلة والمقلية: فهي صعبة الهضم وقد تزيد من حرارة الجسم.

- الحد من الكافيين: يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.

- تناول وجبات أصغر حجماً وبشكل متكرر: يساعد ذلك في الحفاظ على مستويات الطاقة دون إرهاق الجهاز الهضمي.

