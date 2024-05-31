شكرا لقرائتكم خبر عن الشعور بالبرد فى هذه المناطق بالجسم يمكن أن يكون علامة على مرض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشمل الجهاز القلبي الوعائي، المعروف أيضًا باسم الجهاز الدوري، القلب وشبكة من الأوعية الدموية، مثل الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية، وتتمثل الوظيفة الأساسية للقلب في ضخ الدم والأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم ونقل الفضلات إلى الأعضاء التي تساعد على التخلص منها. وتقوم الأوعية الدموية مثل الأوردة بتزويد القلب بالدم، بينما تقوم الشرايين بنقل الدم بعيدًا عنه، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

وعندما يتوقف الجهاز الدوري عن العمل كما ينبغي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أمراض القلب و الأوعية الدموية (CVDs)، وعلى الرغم من أن أمراض القلب لا تظهر أي أعراض ملحوظة في المراحل المبكرة، إلا أنه مع مرور الوقت قد تلاحظ علامات معينة في الجسم.

ونظام القلب والأوعية الدموية أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم. وغالباً ما تتداخل أمراض القلب مع هذه العملية، مما يؤثر على قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة.

و أحد الأسباب الشائعة لأمراض القلب هو تصلب الشرايين، وهي حالة تتميز بتراكم الترسبات في الشرايين.

هذه اللوحة، المكونة من الكوليسترول والدهون ومواد أخرى، تضيق الشرايين وتحد من تدفق الدم. و عندما تصبح الشرايين التي تغذي الأطراف مسدودة أو ضيقة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الدورة الدموية، مما يؤدي إلى الإحساس بالبرودة والخدر في الذراعين والساقين.

بالإضافة إلى ذلك، عندماتدفق الدم إلى الأطراف قد يحرم المنطقة من مستويات كافية من الأكسجين، مما يتسبب في تلف الأعصاب والأنسجة في الذراعين والساقين ويؤدي إلى التنميل والإحساس بالبرد في هذه المنطقة.



تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لأمراض القلب ما يلي:

ألم في الصدر أو عدم الراحة

دوخة

الدوار

إغماء

خفقان القلب

ضربات القلب سريعة أو بطيئة

ضيق في التنفس

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