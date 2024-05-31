شكرا لقرائتكم خبر عن احذر .. قلة شرب الماء تؤدى لالتهاب المسالك البولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المسالك البولية، يحدث عادة بسبب الغزو البكتيري للمسالك البولية، وتؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم، ولها أسباب مختلفة بما في ذلك ممارسات النظافة كما أن نقص الماء يلعب دورًا مهمًا في الإصابة بالتهاب المسالك البولية، بحسب موقع تايمز ناو.

يعتمد جسم الإنسان على الماء للحفاظ على صحة الجهاز البولي، حيث إن الترطيب الكافي يسهل طرد البكتيريا والسموم من المسالك البولية، ويمنع تراكمها والعدوى اللاحقة.

ومع ذلك، عندما لا يكون تناول الماء كافيًا، تصبح آلية الدفاع الطبيعية هذه معرضة للخطر، ما يجعل الجسم عرضة للغزو البكتيري.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة جراحة المسالك البولية أن النساء اللاتي شربن أقل من 1.5 لتر من الماء يوميا كان أكثر عرضة للإصابة بمشكلات التهابات المسالك البولية مقارنة بأولئك الذين استهلكوا المزيد.

وأفادت دراسة أخرى أجراها باحثون في المعاهد الأمريكية للصحة، عن نتائج مماثلة، تسلط الضوء على أهمية الترطيب في الوقاية من التهاب المسالك البولية.

ما الذي يسبب التهاب المسالك البولية في الصيف؟

- الجفاف: يمكن أن يؤدي تناول كميات أقل من الماء إلى تركيز البول، ما قد يؤدي إلى تهيج المثانة وتعزيز نمو البكتيريا.

- الحرارة: زيادة التعرق خلال فصل الصيف يمكن أن يقلل من مستويات الماء، ما يؤدي إلى الجفاف وزيادة خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

- قلة التبول: عدم شرب كمية كافية من الماء يعني قلة التبول، ما يسمح للبكتيريا بالنمو في المسالك البولية.

ما هي الاحتياطات التي يجب اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية؟

1. حافظ على رطوبة جسمك: اشرب الكثير من الماء طوال اليوم.

2. تجنب الكافيين والأطعمة الغنية بالتوابل التي يمكن أن تهيج المثانة.

3. ارتداء الأقمشة القابلة للتنفس: اختار الملابس الداخلية القطنية وتجنب الملابس الضيقة لتقليل تراكم الرطوبة.

4. عصير التوت البري: تشير بعض الدراسات إلى أن عصير التوت البري يمكن أن يساعد في منع عدوى المسالك البولية، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث.

