شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للإقلاع عن التدخين.. كافح إدمانك للتبغ بنظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، إلى تسليط الضوء على المخاطر الصحية الناجمة عن تعاطى التبغ على مستوى العالم، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" 7 عناصر غذائية هتساعدك في التخلص من إدمان التبغ وتسهل مشوراك نحو الإقلاع عن التدخين.

فيما يلى.. عناصر غذائية هتساعدك في مكافحة التدخين وتخفيف أعراض الانسحاب:الفواكه والخضروات

وفقًا للدراسات، يمكن أن تساعد الفواكه والخضروات الطازجة، وخاصة تلك الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والفراولة والفلفل الحلو، في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتحسين الصحة العامة، كما أنها تساعد على إزالة السموم من الجسم وتجديد العناصر الغذائية الأساسية التي استنزفها التدخين.

الزنجبيل

مضغ الزنجبيل الخام أو شرب شاي الزنجبيل يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الانسحاب مثل الغثيان والرغبة الشديدة.

الحبوب الكاملة

توفر الأطعمة مثل دقيق الشوفان والأرز البني وخبز القمح الكامل طاقة طويلة الأمد وتساعد في الحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم، مما يقلل من الرغبة في التدخين.

المكسرات والبذور

مثل اللوز وبذور عباد الشمس وبذور الكتان غنية بالدهون الصحية والبروتينات، والتي يمكن أن تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في النيكوتين.

الحليب ومنتجات الألبان

تشير بعض الدراسات أيضًا إلى أن تناول الحليب أو منتجات الألبان يمكن أن يجعل طعم السجائر كريهًا، مما قد يقلل من الرغبة في التدخين.

شرب الماء

البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية، حيث يساعد شرب الكثير من الماء على طرد السموم من الجسم، ويقلل من أعراض الانسحاب.

شاي الأعشاب

يمكن لشاي الأعشاب مثل البابونج والشاي الأخضر أن يكون له تأثيرات مهدئة ويساعد في السيطرة على التوتر والقلق، وهما مسببان شائعان للتدخين.